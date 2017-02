Emanuel publica decreto que obriga escolas a cantar hinos toda semana

Assessoria Alunos da rede municipal serão liberados para entrar nas salas de aula somente após cantar hinos

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) publicou decreto determinando que, a partir deste mês, todas as 161 unidades de ensino da rede municipal executem os hinos do Brasil, de Mato Grosso e de Cuiabá, uma vez por semana. Com isso, os alunos serão liberados para entrar nas salas de aula somente após o momento cívico.

O decreto determina uma vez por semana e cada escola tem autonomia para definir o seu cronograma de execução, desde que respeite essa periodicidade. Segundo a Prefeitura de Cuiabá, o objetivo é resgatar o patriotismo, fortalecer a cidadania e a cultura local entre as mais de 48 mil crianças que frequentam diariamente as escolas da Capital.

“Cá entre nós, uma vez por semana cada hino vai levar 3 ou 4 minutos, não vai atrasar o ano letivo, não vai atrasar nenhuma aula e não vai prejudicar em nada o desempenho dos nossos alunos”, afirma Emanuel.

Já a secretária de Educação, professora Mabel Strobel, lembra que, antigamente, o hino era executado com concepção tecnicista militar. Neste caso, se referiu à ditadura que iniciou em 1964 e acabou somente em 1985.

Mabel esclarece que hoje a proposta está dentro da concepção de educação transformadora e cidadã, onde o hino é concebido como elemento de fortalecimento da identidade cultural e do patriotismo. “A execução do hino irá favorecer e valorizar o sentimento de pertencimento a uma pátria, e de estar incluso numa sociedade no sentimento micro e macro social. Micro no sentido dos valores e costumes municipais e macro abrangendo os símbolos estaduais e ritos nacionais” concluiu. (Com Assessoria)