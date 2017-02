Emanuel rebate acusações de que teria praticado nepotismo cruzado

Gilberto Leite Emanuel afirma que pode agir em comum acordo com MP porque não pretende patrocinar nepotismo

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) afirma ter agido com boa fé e que nunca teve a intenção de fazer nepotismo cruzado, quando nomeou o irmão do presidente do Legislativo Justino Malheiros (PV), Júlio Malheiros como secretário-adjunto de Obras Públicas. A nomeação é alvo de inquérito civil por parte do Ministério Público do Estado (MPE).

“Agi de boa fé, eu não tive nenhuma intenção de fazer nepotismo cruzado, até porque combato o nepotismo, apenas reconduzi para o cargo um servidor que tinha qualificação para isso, que já estava lá três anos e meio. Como reconduzi dezenas, quase centenas também, porque tinham mérito", disse durante lançamento do WIFI gratuito na Orla do Porto, nesta quarta (22),

A resposta de Emanuel ocorre após o promotor de Justiça, Roberto Turin, ter instaurado inquérito civil para apurar possível nepotismo cruzado entre a Prefeitura e a Câmara de Cuiabá. O procedimento visa também investigar a nomeação de Bárbara Helena de Noronha Pinheiro, cunhada do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), no cargo comissionado de secretária de Gestão de Pessoal da Câmara.

A portaria que instrui o inquérito civil foi assinada por Turin na última segunda (13). O procedimento teve origem em uma notícia de fato, ou seja, uma denúncia. O promotor levou em consideração a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal que veda o nepotismo cruzado por ser inconstitucional. "Tenho certeza que será equacionado, mas se tiver que tomar alguma posição, alguma decisão em comum acordo com Ministério Público, tomaremos, porque eu não tenho nenhuma intenção de patrocinar nepotismo, nem direto nem cruzado, nem de forma alguma", finalizou Emanuel.