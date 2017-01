Emanuel reforça que Cuiabá não está quebrada, mas reafirma austeridade

Assessoria Emanuel Pinheiro, junto com vice Niaun e primeira-dama Márica, reforçou diretrizes da gestão

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), assegurou ontem (14), durante reunião com seu secretariado, para avaliar os 15 dias de gestão, que não assumiu uma cidade “quebrada”, mesmo com a divida de R$ de 65 milhões já aputada. “Cuiabá é uma cidade que tem vários problemas, mas eu não assumi uma cidade quebrada. Decretei, recentemente, o contingenciamento do orçamento das despesas. E todas as despesas são avaliadas pelo Comitê de Gestão”, disse em entrevista ao .

Conforme o peemedebista, a ordem de contenção de despesas é para equilibrar o caixa e enfrentar a crise com responsabilidade. Nesta linha, Emanuel explica que sua gestão tem como fundamento a humanização e o respeito com o cidadão.

Durante a reunião, o prefeito, a primeira-dama Márcia Pinheiro, seu vice Niuan Ribeiro (PTB) e o staff, assistiram a duas palestras, - uma sobre Administração Pública Gerencial, ministrada pelo cientista político, Vinícius de Carvalho, e outra sobre Liderança com Enfoque em Humanização, com a psicóloga Hilda Moreira.

“O foco da minha gestão é a humanização e o respeito. Vamos fazer uma gestão voltada para o bem estar do cidadão e da sociedade”, enfatizou. Nos próximos dias, Emanuel vai ser reunir com os adjuntos, diretores e coordenadores.

Obras

O prefeito deu destaque também as obras paralisadas na Capital. Segundo um levantamento de sua equipe, Cuiabá tem pelo menos 50 obras paradas e/ou inacabadas. Neste sentido, o peemedebista, também por meio decreto, determinou que nenhuma obra será iniciada enquanto o problema não for resolvido.

“Nossa gestão tem tolerância zero com obras paralisadas. Obras paradas deixam de atender a população e desperdiçam dinheiro público”, finalizou.