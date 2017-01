Emanuel será prefeito dos 300 anos, 30º a comandar Cuiabá e 2º do PMDB

Assessoria Caberá ao ainda prefeito diplomado, Emanuel Pinheiro (PMDB), conduzir a capital pelos próximos quatro anos, inclusive, quando Cuiabá chegará ao marco dos 300 anos, em 8 de abril de 2019

O prefeito diplomado de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), que toma posse hoje (1º de janeiro), às 18h, no Centro de Eventos do Pantanal, será o 30º gestor a comandar a capital. O município também já teve seis intendentes, aqueles que administraram Cuiabá à época que Mato Grosso ainda era província.

Caberá ao peemedebista conduzir a capital nos próximos quatro anos, inclusive, quando chegará ao marco dos 300 anos, em oito de abril de 2019. Em seus discursos, Emanuel tem pregado que se sente honrado em ser administrador de sua cidade natal nesse período.

Nos últimos 10 anos, Cuiabá foi administrada duas vezes por Wilson Santos (PSDB), de 2005 a início de 2010, quando deixou o Alencastro para disputar o Governo. Em seu lugar assumiu o vice-prefeito Chico Galindo (PTB) até final de 2012. O prefeito Mauro Mendes (PSB) foi eleito para administrar de 2013 a 2016, quando transmite o cargo a Emanuel.

O ex-prefeito por dois mandatos Roberto França, que comandou a cidade de 1997-2000 e 2001-2004, aconselha que o prefeito diplomado precisa tomar medidas de austeridade logo no início de sua gestão em razão da crise econômica. “As perspectivas são sombrias. Contenção de despesas, ajuste fiscal, isso é primeiro passo para equilibrar finanças e sobrar alguma coisa para fazer investimento cidade”, sustenta o ex-prefeito ao .

Para isso, França acredita que Emanuel terá que ter muita articulação política para conseguir emendas dos deputados federais com intuito de fazer investimentos na Capital. “Só com a receita própria é muito difícil, porque irá para pagar folha e para o funcionamento da máquina pública. Precisa contar com apoio da bancada federal”, sugere.

Reprodução Ex-prefeito Roberto França diz que Emanuel terá que ter muita articulação política para conseguir emendas dos deputados federais para ter investimentos

O ex-prefeito avalia, ainda, que Emanuel pegará a prefeitura muito melhor que quando Mauro e ele assumiram. “Mauro assumiu com R$ 180 milhões em restos a pagar. E está deixando com R$ 40 milhões. Eu assumi com R$ 100 milhões, com coleta de lixo atrasada, e cinco meses de folha sem pagar”, lembra.

Esta será a segunda vez que um prefeito do PMDB assume o Palácio Alencastro após 31 anos. O último prefeito, que havia sido eleito pela sigla, foi Dante de Oliveira (falecido), nas eleições realizadas em 15 de novembro de 1985. Dante administrou Cuiabá entre 1º de janeiro e 28 de maio de 1986, quando assumiu o ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário no governo do ex-presidente da República José Sarney (PMDB) e retornou em 1987.

Durante a campanha eleitoral deste ano, quando trocou ataques contra o adversário Wilson Santos, Emanuel elencou as principais promessas para a Capital, dentre elas, o horário estendido em creches e Cmeis até as 19h30, devido à incompatibilidade de horários de trabalho dos pais com as unidades. A medida visa atender as mães e pais trabalhadores.

Na área da Saúde, Emanuel garantiu a conclusão das obras do novo pronto-socorro no primeiro ano do mandato. Após isso, pretende transformar o atual em hospital materno-infantil. Além disso, pretende construir mais de 70 unidades do Programa da Saúde da Família (PSF).

Desafios

Arquivo Último prefeito eleito pelo PMDB foi Dante de Oliveira (falecido), na eleição de 85

Emanuel terá que solucionar o problema do transporte coletivo. O edital acerca da nova licitação do transporte coletivo está “emperrado”. Prometido pelo prefeito Mauro Mendes (PSB) ainda no primeiro semestre, o certame não andou em razão da indefinição do VLT. O contrato vigente hoje é de empresas que venceram a licitação em 2004, na gestão do ex-prefeito Roberto França. Em 2012, quando encerrou a vigência, Galindo prorrogou até 2019.

Mesmo com a crise econômica podendo se estender até 2017, segundo previsões de analistas da área econômica, Emanuel prometeu pagar salários em dia, assim como a Revisão Geral Anual (RGA). Na Assembleia, o deputado fez forte oposição ao Governo Taques em razão de o chefe do Executivo não ter dado a RGA de forma integral aos servidores do Estado.