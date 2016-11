Emanuel só discute 1º escalão em dezembro, mas descarta tecnocratas

Emanuel sobe escadaria no Alencastro já projetando perfil político da equipe para administrar Cuiabá

O prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) afirma que pretende iniciar as definições do secretariado somente em dezembro, quando a transição já tiver avançado. Além disso, ele garante que os nomes serão definidos após conversações com os partidos aliados, servidores efetivos da Prefeitura e segmentos organizados da sociedade.

“Não quero tecnocratas. Secretários enfurnados em gabinetes, que se trancam em salas com quatro ou cinco técnicos e tomam decisões gastando tempo, energia e dinheiro, sem ouvir a maior interessada, que é a população”, declarou Emanuel.

O peemedebista também afirmou que pretende nomear somente secretários abertos ao diálogo com a população. Entretanto, nega que pretenda utilizar o perfil político da futura equipe para contrapor os técnicos do staff do governador Pedro Taques (PSDB).

“Quero gestores sensíveis que saibam ouvir, sejam próximos das pessoas e que se relacionem com a sociedade, acessíveis, com humildade, que saibam ouvir e que dialoguem com os segmentos organizados. Não é contraposição ao secretariado do Taques, mas posição do secretariado do Emanuel Pinheiro”, completou.

Emanuel também não descarta manter secretários da gestão Mauro Mendes (PSB). Entretanto, preferiu não citar nomes nem admitir que a preferência será pelos gestores que se engajaram na sua campanha pela Prefeitura de Cuiabá. “A hipótese não está descartada, mas vou discutir secretariado somente em dezembro. Novembro será dedicado à transição, mas certamente minha equipe não será formada por tecnocratas que ficam trancados em gabinetes”, completou o prefeito eleito.

Atualmente, a administração de Cuiabá conta com 17 secretarias. Emanuel ainda não anunciou se pretende alterar a estrutura montada pelo antecessor.