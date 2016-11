Emanuel terá R$ 41 mi a menos na LOA; Saúde e Educação têm redução

Prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro ao conceder entrevista à imprensa

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) vai administrar Cuiabá, a partir de 1º de janeiro, com R$ 41 milhões a menos que o gestor Mauro Mendes (PSB). A baixa é prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA 2017), que tramita na Câmara. O valor representa 1,7% dos R$ 2,252 bilhões previstos para a gestão peemedebista. A LOA 2016 havia sido estimada em R$ 2,293 bilhões.

As pastas da Saúde e Educação, consideradas essenciais em todas as administrações públicas, tiveram uma queda de R$ 27 milhões e R$ 26 milhões, respectivamente, se comparadas com a LOA do ano passado. As baixas ultrapassam os R$ 50 milhões, estando entre os maiores cortes do governo. As reduções representam 5,5% na educação e 3,5% na saúde. A redução em relação a 2016 se deve a perspectiva de queda na arrecadação em decorrência da crise econômica que assola o país desde o início do ano passado.

Emanuel, durante campanha vitoriosa, fez inúmeras promessas para ambas as áreas, como a implantação da hora estendida nas creches, assim como a construção de 70 unidades do Programa de Saúde da Família (PSF), entre outras. Com a redução no orçamento destas pastas, o peemedebista poderá ter dificuldade de cumpri-las.

Na contramão dessas baixas, as pastas de Mobilidade Urbana e Obras Públicas ganharam aumento em relação ao ano anterior. A primeira saltou de R$ 56,6 milhões para R$ 88,1 milhões. Crescimento de 55%. Para obras o montante cresceu 9% saindo de R$ 147,1 milhões para R$ 161,3 milhões.

Já a secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, que deve ser adiminstrada pela esposa de Emanuel, Márcia Pinheiro, conseguiu um pequeno incremento em relação ao recurso do ano passado. A ascensão foi de R$ 1,2 milhão, o que representa crescimento de 2,5%. A pasta é responsável por prestar serviços às pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de ações relativas às políticas de superação da pobreza, promoção e garantia dos direitos humanos. O vice-prefeito, que não existia na gestão de Mauro Mendes, terá orçamento de R$ 2 milhões.

A secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, por sua vez, vai trabalhar com recurso reduzido na próxima gestão. A queda deve ser superior a R$ 5 milhões, o que representa 34,5% em relação ao orçamento deste ano que é superior a R$ 16 milhões.

Para o ano que estão previstas que 10 secretarias consiguam alavancar suas receitas, enquanto 9 pastas devem ter reduções de recursos – confira no gráfico.