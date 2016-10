Empresa retorma obra da Arena por decisão judicial; governo comemora

Gcom Representantes da empresa Mendes Júnior em reunião com gestores do Estado

A Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. comunicou o Governo do Estado nessa sexta (21) que retomará, imediatamente, as obras da Arena Pantanal, em Cuiabá. O retorno ao trabalho se dá por conta da decisão judicial em favor do Estado que determinou a finalização da obra e o bloqueio das contas da empresa até o montante de R$ 28,5 milhões.

Para o governador Pedro Taques, a retomada da obra é uma conquista para a população mato-grossense. “Estamos utilizando bem a Arena com o "Vem pra Arena" e outros eventos. A Arena precisa estar bem acabada e infelizmente não estava no início da nossa administração. Por isso, entramos com a ação em desfavor da empresa”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Cidades, Eduardo Chiletto, explicou que a Secid realizou um relatório que apontou 3 mil pontos de inconsistências, com diversos tipos de problemas, nas obras da Arena Pantanal. Então, de posse dos dados, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ingressou com ação na Justiça Estadual com as informações do relatório e a Justiça, por decisão da juíza Célia Regina Vidotti, determinou a retomada das obras.

“Por determinação da Justiça, a Mendes Júnior está se apresentando para a retomada das obras da Arena Pantanal. Isso foi graças a um trabalho da PGE e Secid”, disse Chiletto.

De acordo o secretário de Cidades, este primeiro encontro foi realizado com a equipe administrativa da empresa e, na segunda (24), uma equipe de engenharia da Mendes Júnior virá a Cuiabá para realizar um levantamento dos problemas e realizar um cronograma de obras.

“A ideia é em 10 dias, no máximo, ter esse cronograma de obras e iniciar o processo de obra para entregar finalmente à população uma Arena decente e segura, como era pra ter sido feito lá em 2014, mas que não ocorreu. Agora conseguimos com, a gestão do governador Pedro Taques, retomar a obra. Temos que parabenizar a equipe da PGE por isso”, explicou.

De acordo com o secretário, nos próximos dias a secretaria também irá se reunir com a empresa para decidir como será realizada a retomada do projeto. “Vamos sentar juntos e perceber a capacidade que a Mendes Júnior tem para retomar essa obra. A partir de segunda vamos sentar para fecharmos esse cronograma e terminar o mais rapidamente possível para entregar à população”, disse.

Financeiro e certificação

Chiletto enfatizou que, neste primeiro momento, o Estado não investirá mais nenhuma quantia na obra. “A Mendes Júnior tem que consertar todas as inconsistências e entregar a obra por conta dela. Não devemos nenhum tostão. Esses R$ 28,5 milhões em serviços que não foram feitos são eles que estão devendo e nós fomos à Justiça cobrar de volta”, afirmou.

De posse do calendário para a conclusão da Arena Pantanal, o governo vai buscar junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a dilatação do prazo para a certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Essa certificação garantirá juros mais baixos no empréstimo tomado pelo Estado para a construção do empreendimento.

Administração da Arena

Desde abril deste ano, a secretaria de Estado de Gestão assumiu a administração da Arena Pantanal. Desde então, a Seges realiza diversas melhorias para a gestão operacional da Arena. “Fizemos muito com pouco, e de forma a racionar custos adotamos medidas inovadoras, como, por exemplo, o convênio com a Fundação Nova Chance para utilizar reeducandos na limpeza e manutenção mais simples da arena”, disse o secretário de Estado de Gestão, Julio Modesto.

O secretário lembra que a não entrega definitiva da Arena Pantanal limita a atuação da Seges, isso porque a secretaria não consegue realizar mudanças na área estrutural. “Com a retomada das obras temos a certeza de que este valioso patrimônio, centro de lazer e cultura da sociedade cuiabana será transformado em definitivo em uma referência de espaço para toda a família”, finalizou Modesto. (Com Assessoria)