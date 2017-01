Entidade solicita informações à Sefaz para fazer auditoria em dívida de MT

Assessoria Auditora da Receita Federal, Maria Lucia Fattorelli é coordenadora Nacional da ACD e está em MT para participar do Congresso do Sindicato Nacional dos Docentes das Universidades Federais e Estaduais

O Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em Mato Grosso irá apresentar requerimento à secretaria estadual de Fazenda (Sefaz) sobre informações da origem, valor e como se ampliou a dívida interna e externa do Estado. Conforme membro do Núcleo, Wagner Oliveira, é preciso dar transparência à população acerca dos pagamentos das dívidas. “Queremos saber como se ampliou após a Copa do Mundo, como foi aumentada na liquidação do Banco do Estado de Mato Grosso (Bemat), assim como a venda da dívida ao Bank of American”, explica ao referindo-se a negociação feita na Gestão Silval Barbosa.

Wagner conta que a dívida interna refinanciada pela União em 1999 era de R$ 776 milhões e, além da soma de quase R$ 200 milhões referentes a passivos do extinto Banco Bemat, no esquema denominado Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, ou Proes. Já a dívida interna do Estado alcançou quase R$ 6 bilhões em outubro de 2016.

Diante disso, segundo o representante do Núcleo, o governo espera pagar neste ano R$ 600 milhões apenas de juros e amortização, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA). “Queremos saber mais acerca desse pagamento. Caso o governo não nos receba, vamos solicitar via judicial”, pontua.

Para sustentar os pedidos de informações, Wagner lembra que, em um levantamento feito no Equador, ficou constatado que da dívida de R$ 200 bilhões o país devia somente de 30% a 40%. “Fez com que o presidente declarasse moratória. Chamou os bancos e disse que somente iria pagar o que devia”, ressalta.

O diagnóstico para saber sobre a dívida do Estado é de médio a longo prazo. Segundo Wagner, à medida que os documentos chegam, os membros do Núcleo – composto também por advogados e contabilistas - vão realizando o levantamento das informações. “Ás vezes paga-se uma dívida sem se quer saber a origem e quem são os credores. É uma caixa preta que precisa ser desvendada”, salienta.

Coordenadora da ACD

A coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), Maria Lucia Fattorelli, é auditora da Receita Federal. Atualmente ela é uma das entusiastas pela auditoria cidadã da dívida pública brasileira, além de criar a frente parlamentar no Congresso Nacional pela auditoria cidadã da Dívida Pública.

Maria Lucia está em Mato Grosso para participar do Congresso do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Universidades Federais e Estaduais. Na oportunidade, a auditora aposentada, propôs o lançamento do Núcleo Mato-grossense pela auditoria da dívida pública do Estado de Mato Grosso, assunto esse também tratado em todos os estados da federação.