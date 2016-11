Equipe de Emanuel recebe 20 mil documentos para dar início à gestão

Jacques Gosch Documentos estão em 38 pastas

A equipe de transição indicada pelo prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB), sob a coordenação da servidora pública Ozenira Souza, recebeu 38 pastas contendo mais de 20 mil documentos referentes à Gestão Mauro Mendes (PSB). A entrega foi realizada na primeira reunião com todos os membros das comissões de transição e secretários municipais, realizada na tarde desta sexta (18), no Salão Nobre da Prefeitura de Cuiabá.

Ozenira afirmou que a documentação entregue pelo Executivo está de acordo com a Resolução 16/2016 do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Segundo a coordenadora, os documentos servirão para balizar todo processo de transição que deve ser finalizado somente em 08 de janeiro de 2017 com o fechamento do atual exercício financeiro.

“Essa documentação de hoje atende as determinações do Tribunal de Contas e garante a elaboração do diagnóstico da atual gestão. Queremos garantir que em janeiro, fevereiro, março e abril, o Emanuel não perca a governabilidade nem a governança porque todo início é complexo”, explicou.

Além disso, Ozenira afirma que as equipes de transição pretendem trabalhar em harmonia para evitar a descontinuidade administrativa. “Saúde e Educação são nossas maiores preocupações. Também queremos garantir que as licitações não serão prejudicadas”, completou.

Designado por Mauro para coordenar a transição pela atual gestão, o vereador eleito Giberto Figueiredo (PSB) ressaltou que está seguindo a orientação do prefeito para subsidiar os representantes do sucessor com todas as informações necessárias para iniciar a nova administração.

“Algumas informações não estão contempladas na documentação porque carecem da finalização do exercício, mas serão entregues dentro do prazo legal. Vamos garantir que os próximos gestores possam planejar os trabalhos com tranqüilidade, evitando qualquer risco de descontinuação dos serviços públicos”, disse Figueiredo.

Jacques Gosch Prefeito em exercício, Haroldo Kuzai, com os coordenadores de transição de Mauro e Emanuel

Já o prefeito em exercício Haroldo Kuzai (Solidariedade), que acompanhou a abertura da reunião entre as equipes de transição, pediu que os membros trabalhem em harmonia e pensando em oferecer o melhor para a população. “Como cidadão, quero o bem de Cuiabá. Que possamos completar os 300 anos fazendo da nossa Capital um lugar cada vez melhor para viver”, concluiu.

Gabinete da Transição

O Executivo já disponibilizou gabinete, junto à Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) para as equipes de transição desempenharem suas funções. O local conta com computadores e toda a estrutura necessário para os técnicos trabalharem.

Equipes

Dez participantes fazem parte das equipes. Pela atual gestão, estão Gilberto Figueiredo; o procurador-geral do município, Rogério Gallo; o contador-geral, Basílio Bezerra; o controlador-geral, Wesley Bucco; a secretário-adjunta de Governo, Rafaela Tocantins; e Marcelo Bussiki, ex controlador geral do município e vereador eleito.

Fazem parte da equipe da próxima administração, a coordenadora de transição Ozenira Souza; a gestora governamental Elizeth Lucia de Araújo; Conye Maria da Silva Bruno, coordenadora de Informação e Estatística da Secretaria Municipal de Educação; Adriana Cristina Venturoso Aleixo, especialista em gerência de projetos; e o economista Antonio Roberto Possas de Carvalho, ex-secretário de Finanças de Cuiabá.