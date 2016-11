Equipe de transição de Emanuel é definida e terá mulher no comando

Assessoria Equipe de transição do prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB), que não fará parte do 1º escalão no Alencastro, é formada por quatro mulheres e um homem, todos servidores de carreira; Ozenira (esquerda) é coordenadora; equipe tem ainda Elizeth de Araújo, Conye Bruno, Adriana Aleixo e Antônio Pôssas de Carvalho

O prefeito eleito por Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) conseguiu escapar, mas não será por muito tempo, da pressão de partidos aliados na composição do secretariado com o qual vai dar início à administração na prefeitura de Cuiabá.

A expectativa era que a escolha da equipe de transição já sinalizasse com alguns nomes que iriam, depois, compor o 1º escalão. No entanto, o peemedebista anunciou no final da tarde desta segunda (07) que o time que irá compilar todos os dados e fazer um raio-x do funcionamento dos órgãos é formado por cinco integrantes, todos servidores públicos, e será comandado por uma mulher.

"Escolhi essa equipe pelo conhecimento na área pública que todos detêm. Foram eles que me auxiliaram durante a campanha política com projetos e na formatação do meu plano de governo. Tenho como coordenadora uma mulher negra, servidora pública de carreira e que tem conhecimento amplo de toda área técnica", destacou Emanuel, após fechar os nomes do time de transição.

O prefeito eleito esteve reunido com a equipe durante toda a tarde desta segunda (7) para traçar as diretrizes do trabalho que será realizado nos próximos 50 dias. A previsão, segundo Emanuel, é que amanhã o prefeito Mauro Mendes (PSB) faça a publicação dos membros da equipe de transição no Diário Oficial.

A equipe formada por nomes de confiança do prefeito irá trabalhar diretamente com o vereador eleito Gilberto Figueiredo (PSB), que é o coordenador do time de transição da atual gestão.

"Todo o planejamento e as reuniões que serão agendas ficarão sob a responsabilidade da minha equipe com a do Gilberto Figueiredo. Os relatórios e resultados das reuniões serão repassados para mim. Somente após esse fechamento, que deve ocorrer em dezembro, é que vamos definir a equipe de secretariado. São dois momentos distintos. O perfil de quem vai ocupar a secretaria será definido com o resultado e análise dos relatórios. É preciso deixar claro que equipe de transição é um momento e secretariado outro", assegurou.

Coordenação

A coordenação ficará com Ozenira Félix Soares de Souza, que há 28 anos é servidora do Estado de Mato Grosso e exerce a função de gestora governamental. Além disso, ela tem formação em letras e gestão pública com especialização em Recursos Humanos e Patrimônio.

Elizeth Lúcia de Araújo também irá compor a equipe. Ela é analista de desenvolvimento econômico e social do Estado. Ela tem especializações em saúde pública e saúde mental, além de gestão de sistema e serviços.

A terceira mulher da equipe é a servidora municipal Conye Maria da Silva Bruno, que é pedagoga, professora efetiva 40 horas, com 27 anos na rede municipal. Atualmente, ela ocupa o cargo de coordenadora de Informação e Estatística da Secretaria Municipal de Educação.

A equipe também terá Adriana Cristina Venturoso Aleixo, que também é servidora pública municipal no cargo de assistente técnica especializada. Ela é formada em letras, com especialização em gerenciamento de projetos e mestrado em Educação.

Para fechar a equipe de transição, Emanuel Pinheiro escolheu o economista e bacharel em Direito Antônio Roberto Pôssas de Carvalho, que é servidor público aposentado. Ele era fiscal de Tributos Estadual, da Secretaria de Fazenda do Estado. Pôssas acumula também a experiência de secretário de Finanças de Cuiabá, na gestão de Frederico Campos, nos anos de 90 a 93. (Com Assessoria)