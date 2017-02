Eraí diz que setor aprova ações de Taques e sinaliza apoio para 2018

Gilberto Leite/Rdnews Não tem fumacinha de desvio, onde tem, ele está em cima. É governo de muita transparência, diz Eraí

Considerado um dos principais líderes do PP, o sojicultor Eraí Maggi afirma que o governador Pedro Taques (PSDB) tem a aprovação do setor produtivo. Segundo ele, o sucesso na implementação de políticas que contemplam o setor produtivo credenciam o tucano para disputar a reeleição.

Os elogios de Eraí Maggi estão na contramão do que pensa o presidente do PP em Mato Grosso, deputado federal Ezequiel Fonseca. Nesta semana, o parlamentar se reuniu com a oposição liderada por PMDB e PR e declarou que o Governo Taques fracassou em diversos setores, principalmente na Saúde.

“O Estado foi devolvido para a sociedade, não se vê falar em malandragem. É muito séria a forma de tratar o macro e está alcançando resultados sim. Não tem fumacinha de desvio, onde tem, ele está em cima. É um governo de muita transparência”, declarou Eraí Maggi se referindo ao combate à corrupção.

Eraí Maggi ainda destacou o trabalho do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) na pasta de Meio Ambiente e do secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte. O sojicultor avalia que os dois avançam politicamente e contribuem para o Estado apresentar resultados positivos nas respectivas áreas de atuação.

Para Eraí, o próprio governador também cresce politicamente. “O Pedro também está ficando político, pegando experiência muito grande. O amadurecimento é muito rápido. Os projetos estão todos alinhados. O macro, o que ele tratou ele está cumprindo", completou lembrando o novo Fethab e as mais de 200 obras de infraestrutura em andamento no Estado.

Reeleição

Sobre a possível candidatura de Taques à reeleição em 2018, Eraí Maggi acredita que o governador tem potencial para vencer as eleições, caso prossiga acertando nas políticas para desenvolvimento da agropecuária em Mato Grosso. “Não sou conhecedor de Saúde e Educação, mas na Infraestrutura e Agricultura, está fazendo o que é preciso. Os projetos estão muito bons”, concluiu.