Estado deve R$ 300 mi ao consórcio VLT por serviço realizado, diz Wilson

Lidice Lannes/Rdnews Secretário de Cidades Wilson Santos (PSDB)

O secretário estadual de Cidade, Wilson Santos, afirmou que o Estado deve para o Consórcio VLT cerca de R$ 300 milhões de serviços já realizados pela empresa. “São duas etapas, uma parte é o passivo, o que ficou no passado e ainda não foi pago. Esse valor já foi reconhecido pelo estado”, afirmou.

Wilson explicou que esse déficit será acrescido a mais um montante para a conclusão do modal. “Esperamos que nesses 45 dias consigamos homologar esse acordo na Justiça. Chegamos a um determinado valor e esperamos a apreciação do Ministério Público Federal e Estadual estão estudando os termos do acordo”, conta.

O juiz federal da 1ª Vara Ciro José de Andrade Arapiraca concedeu a prorrogação da suspensão do contrato do VLT pelo prazo de 45 dias, bem como dos seus aditivos e do processo que tramita na Justiça Federal. O tucano relata que o pedido de prorrogação do prazo mais uma vez partiu o estado. “Pois o governador Pedro Taques determinou que só vamos retomar a obra quando a Justiça autorizar. E para ela determinar os ministérios precisam avalizar o preço”, disse.

O VLT deverá ser implantado em dois eixos em Cuiabá e Várzea Grande, na região Metropolitana: um do aeroporto Marechal Rondon até o Centro Político Administrativo (CPA); e o outro entre o Coxipó e o Centro da Capital. Este foi considerado o principal da obra para o mundial, orçada inicialmente em R$ 1,477 bilhão.

As obras já consumiram R$ 1,06 bilhão dos cofres públicos, segundo a Secid. O projeto deveria ter sido executado até março de 2014, contudo, ainda hoje é objeto de desentendimento entre o governo estadual e o consórcio responsável na Justiça. Ambos estão em processo de conciliação e o empreendimento já passou por auditoria. Os serviços foram paralisados em dezembro de 2014.