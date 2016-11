Estado irá transferir a administração do Hospital Regional para Consórcio

Secretário de Saúde, João Batista, diz que repasses serão regularizados e será celebrado o convênio

Sob intervenção do Governo do Estado desde o início deste ano, a gestão do Hospital Regional de Colíder deve ser repassada da Organização Social de Saúde Ipas, para o Consórcio Intermunicipal da Região Norte de Mato Grosso (CISRNM).

A previsão é de que o consórcio, formado pelos municípios de Colíder, Nova Santa Helena, Nova Canaã do Norte, Marcelândia e Nova Guarita, assuma a gestão da unidade a partir de janeiro do ano que vem.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, João Batista Pereira da Silva, os repasses atrasados serão regularizados e será celebrado o convênio.

“O Estado dará todo o apoio necessário aos municípios, garantindo a regularidade nos repasses para o Hospital Regional, bem como quitando todos os passivos pendentes”, afirmou.

O anúncio de mudança na gestão do hospital foi confirmado pelo secretário durante reunião com os prefeitos eleitos, de três dos cinco municípios que integram o Consórcio, Noboru Tomiyoshi (PSD) de Colíder, Terezinha Guedes (DEM) de Nova Santa Helena e Rubens Rosa (PDT) de Nova Canaã do Norte. Os deputados estaduais Baiano Filho (PSDB) e Pedro Satélite (PSD) que intermediaram o encontro.

“Estamos fazendo uma força-tarefa junto ao Estado e os gestores municipais para iniciarmos o ano de 2017 com toda a estrutura para a retomada nos atendimentos do Hospital Regional de Colíder por parte dos municípios conveniados”, destacou Baiano Filho.

Repasses atrasados

Em julho deste ano, os pediatras e servidores que trabalham na unidade chegaram a paralisar as atividades, devido ao atraso de três meses dos salários. O hospital que é referência no atendimento materno-infantil não relizou partos nem atendimentos infantis.

Segundo os servidores, além dos salários atrasados o setor enfrenta falta de equipamentos e de medicamentos.