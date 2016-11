Estado promete investir R$ 7 mi na Politec e tomar medidas emergentes

A falta de efetivo e materiais de trabalho no Instituto Médico Legal (IML) de Sinop foi tema de uma reunião realizada na tarde desta sexta (04), entre vereadores, a gestora da unidade e o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), líder do governo na Assembleia.

Durante o encontro, o democrata fez contato com o secretário de Segurança Pública, Roger Jarbas, que garantiu mais investimentos para a Politec a partir do ano que vem além de já terem sido adotadas medidas emergenciais.

“A reunião foi bastante produtiva. Coloquei o celular no viva-voz com o secretário de Segurança Pública e já colocamos emenda na LOA direcionada a Polícia Militar, Polícia Civil e também para a Politec pela primeira vez. Só para investimentos são mais R$ 7 milhões”, explicou o deputado.

Segundo a coordenadora da Politec de Sinop, Késia Melo, a maior deficiência da unidade é de efetivo e para tentar solucionar o problema de forma emergencial a secretaria de Segurança deve contratar novos profissionais até dezembro.

“Hoje o que a sociedade mais sente é a falta de efetivo na medicina legal. Eu estive em Cuiabá e já está avançada contratação de técnicos de necropsia e logo mais de médicos. Vai resolver de forma emergencial”.

Os problemas no IML de Sinop foram apresentados pelos vereadores na sessão da segunda (31). Segundo as denúncias apresentadas pelos parlamentares, em alguns casos corpos de vítimas levam mais de 18 horas para serem liberados.

Para o vereador Fernando Brandão (PR), o mais importante do encontro foi o compromisso assumido pelo governo. “Não tivemos as respostas que gostaríamos, mas temos o comprometimento do governo e vamos aguardar e acreditar.”

O vereador Fernando Assunção (PSDB) asseverou que irá acompanhar o cumprimento das promessas feitas durante a reunião. “A sociedade tem pressa e a gente vai monitorar para que isso aconteça o mais rápido possível. É difícil se pedir paciência e não podemos lamentar passado e temos que fazer política para o futuro. Agora é hora de planejar e priorizar para que esses investimentos aconteçam de forma rápida. Agora é fase de expectativa”, finalizou o parlamentar.

IML

Atualmente trabalham no IML Sinop 14 peritos e três médicos legistas. Além de Sinop, integram a coordenadoria da região as gerências de Sorriso, Alta Floresta e Guarantã do Norte, que atendem um total de 31 municípios.

