Estado repassa mais R$ 7,2 mi para atender serviços de Saúde em Cuiabá

Junior Silgueiro/GComMT Prioridade é pagar os serviços de saúde, afirma o secretário de Estado de Saúde, João Batista

A Prefeitura de Cuiabá recebe, nesta segunda (17), R$ 7,2 milhões do Governo de Mato Grosso para pagamento dos serviços de saúde na Capital. Em 10 dias, o município já recebeu R$ 11,2 milhões de repasses para garantir atendimento de saúde à população.

O repasse da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) para a Prefeitura de Cuiabá visa garantir a regularidade nos atendimentos. Além das transferências obrigatórias, Cuiabá também recebe mais R$ 2 milhões por mês para manutenção do Hospital São Benedito, destinados à realização de cirurgias ortopédicas e neurológicas.

“A grave crise econômica atingiu fortemente as contas do Estado e a prioridade do governador Pedro Taques é pagar os serviços de saúde. Com isso, conseguimos repassar mais esse montante para Cuiabá e também estamos priorizando o pagamento para o interior do Estado para garantir o atendimento”, disse o secretário de Estado de Saúde, João Batista Pereira da Silva.

O secretário explicou ainda que há um trabalho burocrático antes da realização do pagamento, uma vez que o município precisa juntar documentos necessários que comprovem os atendimentos e custos e repassar ao Estado. Após uma análise, o valor é depositado ao município.

Outros investimentos

O Estado já ultrapassou R$ 90 milhões em investimentos para a saúde na região metropolitana de Cuiabá, com repasses mensais para a alta e média complexidade, manutenção do Hospital São Benedito e construção de novas unidades. Para as demais regiões do Estado, os investimentos ultrapassam R$ 1,8 bilhão, entre ações, serviços e obras.

O novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, orçado em R$ 80 milhões, está sendo construído com o aporte do Governo de Mato Grosso, que irá investir R$ 50 milhões. O hospital terá 315 leitos, sendo 40 para Unidades de Terapia Intensiva (UTI), um Centro de Diagnósticos e um Centro Ambulatorial.

Além disso, o Governo de Mato Grosso também investe R$ 2 milhões por mês no Pronto-Socorro de Várzea Grande e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cristo Rei. (Com Assessoria)