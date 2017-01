Ex-prefeito diz que deixa gestão com ruas afastadas e dinheiro em caixa

O ex-prefeito de Nova Marilândia Wener Santos (PSD) afirma que deixou a gestão organizada para o sucessor Juvenal Alexandre da Silva (PSDB), com obras em andamento e ruas pavimentadas. Segundo ele, mesmo com a crise financeira encerrou o mandato com o município 100% asfaltado, contas pagas e recursos em caixa.

Reprodução Ex-prefeito de Nova Marilândia Wener Santos ressalta que administração está organizada

“A situação confortável contraria o cenário nacional, principalmente envolvendo municípios de pequeno porte, como é o caso de Nova Marilândia”, sustenta. Neste sentido, aponta que, conforme levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), cerca de 50% das gestões municipais não conseguiram fechar as contas e passaram dívidas para o sucessor.

Wener também ressalta que nos locais onde ainda não há pavimento, deixou recurso em conta para por fim à poeira, como no caso das Cohabs Primavera e Planalto, com verbas na ordem de R$ 2 milhões para pavimentação, construção de calçadas, sarjeta e meio-fio. Nesta linha, pontua que deixou outras obras em andamento, como o pórtico de entrada a um Terminal Turístico, investimento de R$ 1,5 milhão.

O ex-prefeito ainda destaca que investiu nas áreas de educação e saúde, com a melhor nota do IDEB do Estado, em 2015, e dobrou o índice da saúde, conforme avaliação do Tribunal de Contas do Estado. “Todos esses números levaram o município ao ranking das 12 cidades que mais se desenvolvem em Mato Grosso e entre as 450 do país, conforme publicação do Intituto Firjan, do Rio de Janeiro em 2015 e 2016”.

Wener enfatiza que a cidade que gera mais de 2 mil empregos diretos, possui todos os predicados para ser o novo polo da micro-região do Médio-Norte. “Trabalhamos esses anos para que Nova Marilândia fosse a melhor cidade para se viver. E o resultado está aí, um município organizado e com serviço público de qualidade. Basta agora dar sequência às ações que estavam sendo desenvolvidas e colher ainda mais frutos”, conclui.

Eleição

Eleito em 2012, Wener foi o prefeito mais jovem do Estado. O sucessor Juvenal Silva já governou o município de 2008 a 2011. Wener havia sucedido o irmão, senador Cidinho Santos (PR), que também comandou Nova Marilândia. À época, Wener foi vice-prefeito por três mandatos. Em 2016 não conseguiu a reeleição na prefeitura, ficando em terceiro lugar. (Com Assessoria)