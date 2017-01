Ex-prefeito se diz injustiçado e não garante que retorna à vida política

Tarso Nunes/Rdnews Walace diz que foi injustiçado, porque não pode ser julgado pela população nos 4 anos de mandato

O ex-prefeito de Várzea Grande, Walace Guimarães (PMDB), afirma que, por hora, não tem pretensões de voltar à vida política, na qual atuou como deputado estadual e ex-prefeito de Várzea Grande, quando foi cassado na metade da gestão por caixa 2, na campanha para as eleições de 2012. “Não desisti da política, porque está no íntimo da gente. Mas não tenho pretensão de disputar eleição”, explica o peemedebista.

O peemedebista foi cassado acusado de cometer crime de caixa 2 por meio de triangulação com empresas e laranjas, como seu irmão Josias Guimarães. A Justiça, inclusive, havia determinado a quebra do sigilo bancário de Walace e de doadores de campanha dele. Com isso, determinou que a segunda colocada nas eleições 2012, Lucimar Campos (DEM), assumisse o comando do Paço Couto Magalhães, em maio 2014.

Walace considera que foi injustiçado, uma vez que não pode ser julgado pela população nos quatro anos de mandato. “Aí eu poderia até perder eleição se a população considerasse minha gestão pífia”, responde.

Enquanto não retoma a vida pública, Walace afirma que segue na medicina que é sua atividade principal, como ginecologista obstetra e especialista em medicina do trânsito, onde é credenciado no Detran. “Política a gente faz no dia-dia, voto é conquista momentânea das ações diárias, lá na frente quem sabe”, faz suspense acerca do retorno.