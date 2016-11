Ex-secretário de Mauro é cotado para conduzir a transição para Emanuel

Davi Valle/Rdnews Antenor nega convite oficial e se coloca à disposição para representar Emanuel na transição

O ex-secretário municipal de Trânsito e Transportes Urbano, Antenor Figueiredo, é um dos nomes mais cotados para coordenar a equipe de transição do prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) que deverá ser nomeada nesta segunda (07). Além disso, também deverá integrar o staff do peemedebista. “Ainda não houve uma conversa com Emanuel sobre a transição, mas se ele chamar, estou á disposição”, disse.

Antenor comenta que, inclusive, foi indicado pelo próprio Emanuel para compor o staff do atual prefeito Mauro Mendes (PSB), além de ter boa relação com o gestor eleito. “Fui indicado pelo Emanuel para ser secretário do Mauro. Estamos aguardando a definição dos nomes, mas se ele chamar , será um prazer”, finaliza.

Já o prefeito Mauro Mendes (PSB) indicou o vereador eleito e ex-secretário municipal de Educação, Gilberto Figueiredo, para coordenar a sua equipe de transição.

O Executivo indicará cinco nomes, e o prefeito eleito também. No entanto, necessita-se de publicação oficial, conforme normativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que deverá ser publicada nesta segunda.

Emanuel se reuniu com Mauro na última quinta (03) e cogitou manter secretários da gestão do prefeito. “A hipótese não está descartada, mas vou discutir secretariado somente em dezembro. Novembro será dedicado à transição, mas certamente minha equipe não será formada por tecnocratas que ficam trancados em gabinetes”, disse o peemedebista após o encontro.

