Ex-secretário de Silval diz que Taques recebeu R$ 2,5 milhões de caixa 2

Gilberto Leite/Rdnews Pedro Nadaf é ex-secretário da Casa Civil durante a gestão de Silval Barbosa, ambos presos

Delação premiada do ex- secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, na gestão Silval Barbosa (PMDB), aponta que o governador Pedro Taques (PSDB) teria recebido R$ 2,5 milhões de caixa dois para as eleições de 2014. As informações são do jornal O Globo, veja aqui.

Segundo o material divulgado por Guilherme Amado, a proposta de delação premiada apresentada por Pedro Nadaf já está em negociação avançada e a colaboração deverá ser assinada com a Procuradoria-Geral da República até o fim do mês. Nela, Nadaf conta que um operador que servia ao PMDB e a Nadaf também atuou em 2014 para o então pedetista Taques.

Nadaf está preso há mais de um ano acusado de corrupção pela deflagração da Operação Sodoma. Ele teria articulado propina por meio de incentivos fiscais.

Pedro Taques, segundo o jornal, negou que tenha tido caixa dois e disse que a acusação, vinda de um opositor, tenta prejudicá-lo politicamente.

Outro lado

O entrou em contato com a assessoria do Governo do Estado, que informou que por hora não irá se pronunciar.