Ex-vice de Beto deixa o PT e assume pasta de Planejamento em Barra

. Mauro Piauí vai assumir a secretaria de Planejamento na gestão Beto Farias

O ex-vice-prefeito Mauro Gomes Piauí assumiu nessa segunda (2), a secretaria de Planejamento de Barra do Garças. Ele se desfiliou do PT, do qual era presidente, e aceitou convite do prefeito Roberto Farias (PMDB) para fazer parte do secretariado.

Piauí deixou o PT na véspera da posse do peemedebista por entender que o clima no partido estava ruim desde o pedido de licença para participar do projeto de reeleição de Beto Farias. A agremiação havia aprovado, em julho, o rompimento integral com o prefeito e lançou o vereador Odorico Ferreira Cardoso Neto, o professor Kiko, como candidato a prefeito, tese que não foi aceita pelo vice.

“Não tinha mais como continuar, pois, além das animosidades pela minha decisão, estava sendo hostilizado. Quando encerrou o meu pedido de licença até voltei à presidência, mas algumas lideranças se negaram a aceitar meu retorno. Percebi que não era bem-vindo e resolvi desfiliar depois de 30 anos de militância, desde a fundação do PT em Barra do Garças”, relata.

A lealdade e a competência de Mauro Piauí, segundo o prefeito Beto Farias, contaram para que o convite fosse feito à sua pessoa para integrar o secretariado neste segundo mandato. “Foi companheiro em todas as horas, se afastou do partido que era filiado e presidente para me apoiar e na condição de vice, cumpriu sua missão com responsabilidade. Será útil na nossa gestão”, destacou Beto.

Secretários

Além de Mauro Piauí, Roberto Farias apresentou três novidades no seu secretariado nessa segunda. Fabiano Dall Agnol, na secretária de Desenvolvimento Rural, Indústria, Comércio, Aquicultura e Pesca; Jairo Marques na secretaria de Transportes e Serviços; Agvailton Alves, na secretaria de Planejamento Urbano e Herbert Penze, na pasta de Esportes. Nas demais secretarias permaneceram os secretários que já vinham exercendo o cargo no primeiro mandato.

