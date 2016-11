Executivo paga 90% dos servidores hoje e quita os salários até R$ 6 mil

Gcom Servidores que ganham acima de R$ 6 mil devem receber salário na quinta, conforme previsão legal

O Governo do Estado paga nesta terça (08) os salários dos servidores que recebem até R$ 6 mil líquidos, alcançando 90% do funcionalismo do Executivo. Segundo comunicado, os valores serão disponibilizados nas respectivas contas bancárias até o final do dia, ratificando o esforço da administração em priorizar o pagamento de pessoal. O fluxo financeiro desta semana permitiu antecipar o cronograma de pagamento previsto.

Os demais servidores que ganham acima de R$ 6 mil deverão receber seus salários na quinta (10), conforme previsão legal. No dia 31 de outubro, o Governo pagou os salários daqueles que recebem até R$ 3 mil, valor este estabelecido pelo fluxo de caixa.

O 13º salário dos servidores efetivos que fazem aniversário no mês de outubro será creditado nas contas bancárias até 16 novembro.

Apesar da crise econômica que afeta todo o país e que já levou 21 Estados a atrasar, parcelar ou mudar a data de pagamento dos salários, o Governo ressalta que mantém os esforços para continuar honrando com o pagamento dos seus servidores dentro da previsão legal.

Medidas para amenizar os efeitos da crise têm sido tomadas desde o ano passado e seguem este ano, principalmente no que diz respeito às reduções do custeio da máquina e outras despesas.

O escalonamento deste mês foi mais abrangente que o realizado no anterior. Em 30 de setembro, o Executivo pagou 90% dos servidores públicos estaduais, priorizando quem recebe até R$ 6 mil líquidos.

Os demais 10% dos funcionários públicos do Executivo, que ganham mais de R$ 6 mil, receberam integralmente em 10 de outubro, data prevista na legislação estadual. (Com Assessoria)

