Executivo paga os servidores da Segurança hoje; demais na segunda

O Executivo paga hoje (7) o salário de setembro de todos os servidores da Segurança Pública, que ganham mais de R$ 6 mil líquidos. Os servidores com salário abaixo deste valor, de todas as áreas, receberam os subsídios no último dia 30.

Com a medida, o governo antecipa, em três dias, parte do pagamento destes servidores, que seriafeito na segunda (10). Ao todo serão pagos R$ 26 milhões.

O secretário de Fazenda, Seneri Paludo, garante que isso foi possível em razão de economia feita com o custeio da máquina pública. “Essa antecipação é o resultado dos nossos esforços no contingenciamento das despesas de outras pastas”, disse.

Todos os servidores efetivos recebem, no salário de setembro, a primeira parcela de 2% de aumento referente ao Reajuste Geral Anual (RGA). Pela primeira vez nos últimos anos, o Executivo pagou os servidores em datas distintas. Alguns no dia 30, os que têm direito a menos que R$ 6 mil líquidos (90% do total de servidores na folha de pagamento); outros hoje e o restante na segunda (10)

13º

O 13º salário dos servidores efetivos que fizeram aniversário em setembro será depositado até o próximo dia 15. (Com Assessoria)