Fávaro anuncia saída na próxima semana e Taques definirá sucessor

Reprodução Fávaro avalia que já cumpriu missão perante a Sema

O vice-governador Carlos Fávaro (PSD) acaba de anunciar nas redes sociais que estará deixando o comando da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) na próxima semana. A postagem também afirma que o novo secretário está sendo definido pelo governador Pedro Taques (PSDB). “Estou certo de que sairei da Sema, mas a Sema não sairá de mim, vou estar sempre pronto para colaborar com a equipe na melhoria dos procedimentos visando a entrega de serviços ao cidadão”, publicou na tarde desta sexta (07).

Um dos cotados para assumir a gestão da Sema é o atual secretário Executivo André Baby. Outros nomes também são avaliados por Taques. Entretanto, o assunto está sendo mantido em sigilo pelo Palácio Paiaguás para evitar especulações nos setores da economia que interagem com a pasta.

Fávaro, que assumiu a Sema de forma interina no início de abril, a pedido Taques, em substituição à promotora Ana Luiza Peterlini, que retornou ao Ministério Público Estadual (MPE) atendendo a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu membros do MP de ocupar cargos no Poder Executivo, reafirmou que a função do vice é auxiliar e receber as missões do governador quando demandado. “Como já dito, eu não tinha intenção de assumir nenhuma secretaria quando eleito, e por entender que já cumprimos essa missão de transição e ajustes frente a essa importância secretaria que retorno para a função integral de vice-governador do Estado na próxima semana”, completou.

Após a definição do substituto, Fávaro promete apresentar balanço da gestão da Sema nos seis meses que esteve à frente da pasta. Afirma ainda que pontuará as medidas tomadas para modernização dos procedimentos, principalmente a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).