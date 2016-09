Fávaro diz que números comprovam falta de agilidade do sistema CAR

Assessoria Vice-governador Carlos Fávaro e equipe da Sema fizeram exposição sobre a situação do CAR

O secretário licenciado do Meio Ambiente (Sema), vice-governador Carlos Fávaro (PSD), considera que os números apresentados pelo ministério do Meio Ambiente corroboram com afirmação do governo estadual, que o sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR) é moroso. “Se achar que é rápido a análise de dois mil cadastros, e que todos eles geraram inconsistência total, eu não sei o que é rápido”, rebate Fávaro em entrevista coletiva, concedida nesta quarta (21), na Vice-Governadoria.

Conforme o ministério, foram analisados 1.128 cadastros, uma quantidade significativamente superior ao número de 14 análises concluídas no período, segundo o que foi divulgado por representantes do governo estadual. Com problemas solucionados, segundo o ministério, os cadastros analisados foram 2.208 entre maio e setembro, saindo de uma média de 141 para 270 cadastros analisados por mês.

A secretária-adjunta de Licenciamento Ambiental, Mauren Lazzaretti, acrescenta que as perspectivas dos governos federal e estadual são distintas. Pontua que enquanto o Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MMA) visa unicamente a inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR), a Sema quer a solução de resultados. “Utilizar o CAR como ferramenta de gestão. Nosso objetivo é entregar para sociedade um produto que dê resultado”, sustenta.

Por isso, o Comitê de Gestão Estratégica da Sema elaborou plano de ação para retomar autonomia do sistema de cadastro, haja vista que o governo federal tinha falhas graves, como sobreposição entre propriedades rurais. “80% das propriedades cadastradas estão sobreposta totalmente ou parcialmente”, pontua o Mauren referindo-se aos 109 mil cadastros inscritos no CAR, que representa 90% do território cadastrável do Estado.

Para a retomada da autonomia, a pasta desenvolveu algumas ações que, dentre outras coisas, irá contratar em regime de urgência uma empresa para solucionar problemas do sistema. “Deve culminar na escolha até final de setembro porque já queremos iniciar em outubro a melhoria do sistema”, salienta.

O assessor-chefe Rodrigo Quintana explica que a contratação da empresa custará cerca de R$ 7,5 milhões. O recurso, no entanto, não sairá dos cofres do Estado. Isso porque a contratação advém de um dos itens do Plano Básico Ambietal (PBA) da implantação da Usina Hidrelétrica de Colíder. “Vimos que existiam itens do licenciamento deles que permitiram agregar ferramentas tecnológicas. Então foi firmado Termo de Compromisso e houve repasse do valor que estava na média do orçamento”, pontua.

Com a readequação do sistema decretos, instruções normativas, assim como leis, que deverão passar por votação na Assembleia, o vice-presidente Assembleia, deputado Eduardo Botelho (PSB), admite que nos últimos dois anos a Sema andou para trás. De todo modo, explica que os parlamentares estão acompanhando os trabalhos e dando algumas sugestões. “Temos leis para serem mudada. Assembleia dará apoio. Processo conduzido agora propõe proposta radical de mudança, procedimento, sistema, vai agilizar processo”, salienta.

