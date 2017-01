Federal é expulso por corrupção e 11 servidores por improbidade veja lista

O governo federal expulsou 22 servidores públicos de Mato Grosso em 2016 por cometerem práticas ilícitas, como corrupção, improbidade administrativa, uso indevido do cargo e lesão ao patrimônio. Entre os vínculos dos servidores estão a Funai, IFMT e Receita Federal.

Dentre os expulsos, 12 foram por improbidade administrativa. O servidor com a prática ilícita mais grave seria o policial rodoviário federal, Edson Schiavon Júnior. Ele teria sido demitido por corrupção e também cometeu improbidade assim como o agente administrativo, do departamento da Polícia Federal, Odair Elias de Barros.

Mário Okamura/Rdnews Lista da CGU dos servidores federais que foram expulsos do cargo por infringirem estatuto do servidor

Outros três funcionários públicos expulsos trabalhavam na secretaria da Receita Federal (SRF), demitidos também por improbidade. Dois servidores da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) foram expatriados por lesão ao patrimônio. Também por lesão aos cofres foi expulso um servidor do IBGE. Veja lista completa no quadro. A Controladoria-Geral da União não aponta quais os atos de corrupção, improbidade etc que levaram às expulsões e no Diário Oficial da União também não constam detalhes.

Tiveram a aposentadoria cassada dois servidores do IBGE em Mato Grosso. A cassação da aposentadoria é prevista como penalidade na lei que rege os servidores públicos, lei 8.112/1990 art. 134. Na teoria, a cassação acarreta na perda do benefício. Contudo, hoje existem questionamentos jurídicos contra a cassação, porque isto poderia ofender o princípio constitucional da isonomia. Ocorre que hoje, os trabalhadores demitidos por justa causa não ficam impedidos de obter a aposentadoria, caso já tenham implementado as exigências legais para o pedido da regalia.

No levantamento em números do governo federal, veja aqui, aparecem 24 servidores expulsos, na lista encaminhada da CGU ao constam 23 e um deles está repetido. Em análise detalhada no Portal da Transparência, verificou-se que cinco dos nomes aparecem com mais de um processo por terem cometido alguma prática ilícita.

Processos e impedimentos

Os servidores apenados, nos termos da Lei Ficha Limpa, ficam inelegíveis por oito anos. A depender do tipo de infração cometida, também podem ficar impedidos de voltar a exercer cargo público. Em todos os casos, as condutas irregulares ficaram comprovadas após condução de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que garantiu aos envolvidos o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Brasil

A nível nacional, o governo expulsou 550 servidores. Um número considerado recorde. Nos últimos 14 anos, o Executivo já expulsou 6.209 servidores.

O balanço do governo apontou que, em 2016, foram registradas 445 demissões de servidores efetivos; 65 cassações de aposentadorias (recorde no comparativo dos últimos seis anos). O principal motivo das expulsões foi a prática de atos relacionados à corrupção, com 343 penalidades aplicadas ou 65,3% do total. O percentual aumentou em relação a 2015, quando atingiu 61,4.

Já às práticas de abandono de cargo, a inassiduidade ou a acumulação ilícita de cargos são fundamentos, tiveram 158 dos casos (24,4%).

Também figuram entre as razões que mais afastaram servidores proceder de forma desidiosa e a participação em gerência ou administração de sociedade privada. Os dados não incluem os empregados de empresas estatais, a exemplo da Caixa Econômica, dos Correios, da Petrobras, etc.

Dos 6.209 servidores expulsos nos último 14 anos, 5.172 foram demitidos; 493 tiveram a aposentadoria cassada; e 544 foram afastados de funções comissionadas. As unidades da federação com número mais elevado de punições foram Rio de Janeiro (1.096), Distrito Federal (763) e São Paulo (667). As pastas com a maior quantidade de estatutários expulsos foram o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (1.558), Ministério da Educação (1.031) e Ministério da Justiça e Cidadania (981).

Já na comparação proporcional, o Amazonas é o Estado que registrou a maior média de servidores federais punidos, com 11,6 expulsões por cada mil servidores, seguido do Mato Grosso do Sul (9,6 por mil), São Paulo (8,57 por mil) e Maranhão (8,51 por mil). No mesmo tipo de relação, considerando os órgãos, o Ministério das Cidades obteve o índice mais elevado com 22,3 expulsões por cada mil servidores. Os números proporcionais se referem aos últimos seis anos.

A Corregedoria-Geral da União conduz diretamente os processos de maior relevância e supervisiona as apurações disciplinares nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. O relatório destaca ainda a redução de 38,5% no percentual de reintegrações (reingresso do servidor ao cargo mediante decisão judicial que anule a punição expulsiva), quando comparado o período de 2011 a 2016 com 2003 a 2010. (Com Assessoria)