Feltrin atravessa 3 gestões e assume a pasta da Receita de Rondonópolis

Valdecir Feltrin, que tocou Saúde da 1ª gestão Pátio, agora comanda a Receita, mesmo posto ocupado por ele no Governo Percival

Após comandar a Secretaria de Receita de Rondonópolis durante a gestão Percival Muniz (PPS), o economista Valdecir Feltrin volta à pasta, agora sob Zé do Pátio (SD). Nomeado nesta segunda-feira (23), Feltrin já iniciou com prognósticos e disse, em entrevista ao , que é muito cedo para se falar em crise em Rondonópolis.

Ele já respondeu como secretário de Estado de Fazenda no Governo Carlos Bezerra. O chamado homem forte da Receita, que tem atuação mais técnica que política e também participou da primeira gestão Pátio como secretário de Saúde, argumenta que Rondonópolis fechou o mandato de Percival, em dezembro de 2016, com R$ 66 milhões na conta única do município e um excesso de arrecadação de R$ 37 milhões, em relação ao que estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2016.

Após um começo conturbado, com Feltrin na Receita, Pátio termina de formular seu primeiro escalão. Na Educação está Carmen Garcia Monteiro. Na Saúde ficou Izalba de Albuquerque. A Infraestrutura está sob Nívia Calzolari. A pasta de Promoção e Assistência Social é tocada por Márcia Rotilli, enquanto no Governo está Mara Gleibe da Fonseca. O secretário de Habitação e Urbanismo é Paulo José Correia. Na Finanças está Rodrigo Silveira Lopes e, na Administração, Fernanda Pereira Silva. O prefeito nomeou para o Planejamento Ronivalter de Souza.

Completam o secretariado João Fernando Copetti Bohrer (Meio Ambiente), Rodrigo Metello (Transporte e Trânsito), Milton Mutum (Desenvolvimento Econômico), Jailton de Souza (Esporte e Lazer) e Humberto de Campos (Cultura). A Procuradoria Geral do Município está sob Anderson Flávio de Godoi. Prestes a completar um mês de mandato, Pátio não fechou ainda o quadro de assessores do segundo escalão.