FGV apresenta novo modelo de cobrança do ICMS; proposta vai à AL

Gilberto Leite/Rdnews Paludo afirma que a expectativa é de que estudo seja apresentado em novembro à Assembleia

Um estudo elaborado por profissionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) resultou na criação de um novo modelo de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O novo modelo foi apresentado na manhã desta terça (20) ao governador Pedro Taques e até tem nome: o ICMS-Cidadão (Sinta 4.0). Contudo, a proposta ainda será apresentada à Assembleia.

“É um ICMS que vai trazer melhoria para o ambiente, uma simplificação para o jeito que se paga o tributo dentro do Estado. Mais até do que discutir a questão da alíquota, vamos ter uma alíquota isonômica, que caiba no bolso de quem paga e de quem arrecada, dando assim andamento às políticas públicas que o Estado necessita", explicou o secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Seneri Paludo.

Neste sentido, ele ainda afirma que algumas questões relacionadas à valores ainda estão sendo discutidas, como o exemplo o valor da alíquota, no entanto, ressalta que a expectativa é de que este novo estudo seja apresentado em novembro à Assembleia.

Ainda de acordo com Paludo, o novo modelo irá contribuir para ampliação de melhorias no ambiente de negócios no Estado. Além disso, o ICMS-Cidadão fará com que o governo possa arrecadar o necessário ao custeio, investimentos e programas sociais, com baixos custos administrativos de arrecadação. As alterações no modelo tributário também vão fazer com que o cidadão saiba quanto está pagando de impostos.

A reforma tributária trabalhada pela atual gestão também prevê a simplificação de obrigações tributárias, declaração de substituição tributária, antecipações e aquisições em outros Estados por meio de um aplicativo que estará disponível no Portal da Sefaz, além da substituição tributária ou antecipação do ICMS. O trabalho, que vem sendo realizado pela Fundação Getúlio Vargas desde o início deste ano, também conta com a participação de técnicos da Sefaz e entidades de classe.

Participaram da reunião além do secretário da Sefaz, a equipe técnica da FGV, responsável pela consultoria especializada para estudos técnicos e de elaboração de propostas de normas tributárias e governador. Nasta tarde, o novo modelo de cobrança de ICMS deve ser apresentado ao setor produtivo de Mato Grosso. Cerca de 35 representantes das áreas econômicas do Estado também devem participar da reunião. (Com Assessoria)