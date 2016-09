Folha de pagamento cresce 5 pontos percentuais mais que renda do ICMS

Gilberto Leite/Rdnews Seneri cita alta de 7% a professores e profissionais da Educação, que até fim do ano soma R$ 71 mi

A folha de pagamento dos servidores públicos de Mato Grosso, cujo valor bruto ultrapassa R$ 600 milhões em setembro, aumentou em 15% no primeiro semestre deste ano. No mesmo período, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) contabilizou aumento de 3% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e houve redução de repasses federais.

O governo estima que o orçamento pode fechar em R$ 18 bilhões e metade da arrecadação virá do ICMS que representa R$ 9 bilhões nessa projeção.

Sobre o aumento da folha salarial, o secretário de Estado de Fazenda, Seneri Paludo, explica que o Governo cumpriu com as leis de carreira dos servidores efetivos, mesmo com as medidas para que o Poder Executivo se enquadrasse nos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Seneri cita, por exemplo, o aumento de 7% aos professores e demais profissionais da Educação, que até o fim do ano somará um valor de R$ 71,13 milhões. Os servidores da Polícia Judiciária Civil tiveram os salários elevados em 10% desde fevereiro, com impacto de R$ 45,93 milhões até dezembro de 2016.

Outras três carreiras também já receberam aumentos salariais que estavam previstos em lei: Atividade Fundiária, Defesa Agropecuária e Polícia Técnica. No caso das carreiras da Atividade Agropecuária e de Defesa Agropecuária, os acréscimos salariais foram de 9,6% para os cargos de Nível Superior e 17,5% para Nível Médio e Auxiliar, sendo alcançados todos os servidores da área. De maio até o fim do ano, o impacto será de R$ 10,07 milhões.

Já para a carreira da Polícia Técnica, que envolve peritos criminais, papiloscopistas e técnicos de necropsia, o aumento salarial concedido em maio foi de 7,5%, com um impacto na folha salarial do Estado de R$ 6,41 milhões até dezembro.

Seneri destaca ainda que o gasto com pessoal deve continuar crescendo porque o Estado paga, neste mês, a primeira parcela (2%) da correção inflacionária. “A receita não vem crescendo no mesmo ritmo que o gasto com pessoal. Ao mesmo tempo, os repasses federais também diminuíram. Na saúde, por exemplo, tivemos uma redução de repasses federais na ordem de 15% no primeiro semestre”, comentou.

Para fazer frente à queda no valor de repasses da União, Seneri comenta que o Estado precisou contingenciar o orçamento, priorizando ações das secretarias de Saúde, Segurança e Educação. Nas três pastas, o governo tem suplementado o orçamento para garantir a continuidade dos serviços e a realização de investimentos.

Escalonamento

Por conta da crise econômica nacional, diminuição dos repasses federais e pagamento da oitava parcela da dívida dolarizada, o Governo anunciou na semana passada que pagará no próximo dia 30 o salário do mês de setembro a 90% dos servidores do Poder Executivo. Os outros 10% serão pagos até o dia 10 de outubro, conforme prevê a Constituição Estadual.

Dentro do mês serão pagos os servidores que recebem até R$ 6 mil líquidos e os que recebem acima desse valor receberão até o dia 10. O 13º salário dos servidores efetivos que fazem aniversário no mês de setembro será quitado até o dia 15 de outubro.

Para regularizar o calendário de pagamento o governador Pedro Taques (PSDB) cobra da União o repasse de cerca de R$ 400 milhões referentes ao Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX). Do total, 25% serão repassados às prefeituras dos 141 municípios de Mato Grosso. O valor é uma compensação pelo imposto que o Estado deixa de cobrar por produtos in natura produzidos em Mato Grosso e destinados à exportação. A isenção do imposto e a compensação pela não cobrança estão previstas na Lei Kandir. (Com Assessoria)