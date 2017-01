Folha de professores tem problema, mas governo garante que paga hoje

A folha de pagamento de parte dos professores do Estado não foi paga por completo ontem (10), último dia legal para quitar os salários.

Conforme a secretaria de Fazenda, houve um erro de processamento por parte do banco, mas o dinheiro deve estar na conta até o final da manhã.

A Sefaz não soube dizer o número de pessoas prejudicadas nem o valor que deixou de ser pago. Ressalta, porém, que as liberações estão sendo realizadas em ordem alfabética.

A folha líquida de dezembro soma R$ 409 milhões para pessoal da ativa, inativo e pensionista, sendo que os valores dos recebimentos são creditados nas respectivas contas dos funcionários. Do total, R$ 269 milhões correspondem à folha dos funcionários em atividade e R$ 140 milhões são destinados aos inativos e pensionistas.

O Governo do Estado estabeleceu calendário de pagamento para o dia 10 do mês seguinte ao trabalhado, o que desagradou os servidores que recebiam no último dia do mês trabalhado. Antes da mudança, o Executivo precisou fazer escalonamento dos pagamentos. As mudanças são em decorrência da crise econômica.

