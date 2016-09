Fraude Sema

Sobre o assunto "Juíza condena ex-agentes ambientais do Estado por improbidade", a CGE informa que o caso foi investigado na Operação Natureza, deflagrada pela Polícia Civil em agosto de 2013 com base no Relatório de Auditoria n. 51 /2012, da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT).

O trabalho da CGE evidenciava que servidores lotados na Coordenadoria de Fiscalização de Pesca da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) estariam fazendo uso de motores de popa em desuso para fins de abastecimento de combustíveis irregulares.

O trabalho da equipe de auditoria teve como base a relação de motores de popa e embarcações fornecida pela Coordenadoria de Fiscalização da Sema, com a especificação do tipo de equipamento, registro patrimonial, localização e estado de conservação, bem como visita in loco.

Na verificação dos abastecimentos feitos nos motores de popa cujo estado informado era “baixar” no período de julho/2011 a outubro/2012, a equipe da CGE identificou 16 motores com defeito no barracão da Sema. Outros quatro não foram encontrados, mas podem ter recebido nova numeração de patrimônio ou foram extraviados.

No total, a equipe da CGE identificou 559 abastecimentos executados nos motores não utilizados, que representam 78 mil litros de gasolina e R$ 241 mil.

No relatório, a CGE recomendou à Sema a abertura procedimento administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade dos servidores que se utilizaram dos motores de popa em desuso para abastecimentos.

Também recomendou a melhoria do controle dos motores utilizados, bem como a recuperação dos motores com defeito e, caso não seja possível a sua recuperação, que seja providenciada a baixa dos motores inservíveis nos sistemas de patrimônio (Sigpat) e de abastecimento (Saganews).

Além disso, diante de outros problemas levantados, como a existência de motores de popa, barcos e tarrafas apreendidos no depósito da Sema sem que os servidores da Coordenadoria de Fiscalização e Pesca conhecessem o andamento do processo deflagrado em virtude de sua apreensão, a equipe de auditoria recomendou que seja conferida a destinação correta a esses materiais e avaliada a necessidade de permanência deles no depósito.

O relatório foi produzido em virtude de solicitação da 14ª Promotoria de Justiça Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária. (Com Assessoria)