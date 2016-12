Gallo aponta melhora na estrutura da PGM e aumento na arrecadação

Rdnews Rogério Gallo deixa a procuradoria de Cuiabá e vai assumir o órgão do Estado

Prestes a deixar a Procuradoria Geral do município para assumir PGE do Estado, Rogério Gallo faz um balanço dos quatro anos à frente do órgão da Capital. Aponta a duplicação do quadro de procuradores, implementação da informatização do sistema de processos, que deverá ser concluída na próxima gestão, e o aumento da arrecadação com a cobrança dos devedores.

"A procuradoria está hoje numa infraestrutura muito melhor. Nós fizemos um concurso público e dobramos o quadro. Hoje nós estamos com 34 procuradores. Quando assumimos tínhamos apenas 18”, calcula Gallo.

Para conseguir informatizar o órgão, Cuiabá conseguiu a concessão gratuita do software usado pela Prefeitura de Fortaleza (CE). O processo ainda está em curso. Se não fosse doado, o programa custaria para os cofres da prefeitura algo em torno de R$ 3 milhões.

“Nós conseguimos de forma gratuita a cessão do software da Prefeitura de Fortaleza para Cuiabá, mas nós implantamos no módulo administrativos, ainda falta o módulo judicial desse software. Aí a procuradoria vai estar inteiramente virtual, mas isso ainda certamente vai ser feito pelo próximo gestor. Está tudo encaminhado”, afirma Gallo.

Arrecadação

Segundo Gallo, em 4 anos, o município arrecadou mais que no quadriênio anterior em cerca de R$ 80 milhões. Ele lembra ainda do Mutirão da Conciliação, em andamento, já realizou 10 mil acordos.

“Nós fizemos 45 mil acordos nesses 4 anos. Seriam 45 mil novas execuções fiscais ajuizadas no Fórum e isso se traduziu, não tenho dúvida nenhuma, em mais recursos para a cidade”, destaca.

Ele considera que, com gasto responsável, a atual administração conseguiu promover algumas obras como a Orla do Porto, entregue na sexta (22), e a construção do novo pronto-socorro, em andamento. “Então, nesse aspecto, a conciliação foi fundamental, mas não só ela, porque ela estava apoiada numa cobrança eficiente da dívida ativa. Nós não deixamos nenhum devedor de Cuiabá, nenhum contribuinte que seja devedor, absolutamente tranquilo. Ele sempre esteve com a procuradoria no seu encalço”, afirmou.

Rogério Gallo ainda pontua que o papel da procuradoria fiscal é estar próximo do devedor para que ele não se sinta confortável, com eventual prescrição do seu crédito. “Nós melhoramos muito os instrumentos, fizemos mais protestos e isso acho que se traduziu numa boa arrecadação. Quando pegamos a prefeitura em 2013, se arrecadava em torno de R$ 65 milhões com o IPTU. Hoje está batendo na casa de quase R$ 120 milhões anuais em arrecadação, quase dobrou”, disse.

Gallo acredita que esse aumento na arrecadação mostra que não vale a pena ser devedor da Prefeitura de Cuiabá.

“O cidadão vê que seu dinheiro está sendo aplicado e, consequetemente, ele é estimulado a se tornar adimplente porque ele sabe que cria um círculo positivo de progresso. Quanto mais ele se torna adimplente mais a prefeitura tem recurso”, diz.

Gallo comenta que o percentual de inadimplentes com IPTU é 35%, no caso dos imóveis edificados/ocupados. Nos terrenos, essa equação se inverte, é 60% de inadimplentes e quarenta adimplentes, mas aumentou . “Essa curva era muito pior, mas da metade dos contribuintes não pagavam o IPTU de Cuiabá. Com a melhora da cobrança, isso inibiu esse tipo de comportamento”, finaliza.