Gallo assume PGE e quer eficiência na defesa dos interesses públicos

Wanderley Meneghini Procurador do Estado desde 2002, nos últimos quatro anos Rogério Gallo esteve à frente da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá; na PGE, propôs pacto pela valorização da Procuradoria

Rogério Gallo foi empossado formalmente no final da tarde desta terça (17) como presidente do Colégio de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado (PGE), passando a comandar o órgão. A nomeação que substitui Patrick Ayala foi anunciada ainda em novembro de 2016.

Procurador do Estado desde 2002, nos últimos quatro anos Gallo esteve à frente da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá. Com o fim a Gestão Mauro Mendes (PSB) foi convidado para integrar a equipe do governador Pedro Taques (PSDB), que é aliado do ex-prefeito. “Eu fiquei muito reticente num primeiro momento, mas a responsabilidade institucional era grande. As condicionantes foram aceitas e aceitei o convite do governador Pedro Taques para vir aqui trabalhar em conjunto com todos vocês”, disse Rogério Gallo aos membros do Colégio de Procuradores logo após ser empossado.

Gallo destacou ainda que reconhece o trabalho feito pelos seus antecessores, cada um ao seu tempo e ao seu estilo, mas que pretende colocar em prática sua forma de atuação, que trouxe bons resultados na PGM de Cuiabá. “Em mim vocês vão encontrar um amigo que vai olhar para frente. Uma pessoa comprometida com a Procuradoria, com a eficiência, com a excelência institucional”, disse.

O novo procurador-geral propôs um pacto de ação com os colegas procuradores. “O que eu quero é propor a vocês é um pacto para que possamos colocar a Procuradoria num estágio institucional que de fato ela merece. Isso demanda um reposicionamento da instituição tanto na administração estadual, como também um reposicionamento externo, nos comunicar mais para sermos reconhecidos como uma instituição relevante na defesa dos bens públicos como um todo, em todos os aspectos”, frisou Gallo.

Oficialmente, Patrick Ayala deixou o comando da PGE para se dedicar as atividades acadêmicas como docente da UFMT. No entanto, nos bastidores circulou a informação que a falta de traquejo político foi determinando para o desligamento da função.

Equipe

Além de Gallo, a nova equipe da PGE T será composta por: Gabriela Novis Neves Pereira Lima, procuradora geral adjunta; Waldemar Pinheiro dos Santos responderá pela Sub-Procuradoria Administrativa; Luiz Otávio Trovo Marques de Souza pela Sub-Procuradoria Judicial; e Leonardo Vieira de Souza será o sub-procurador Fiscal. A Corregedoria Geral continua sendo chefiada por Flávia Beatriz Corrêa da Costa. (Com Assessoria)

Patrick entrega cargo na PGE e deve ser substituído por Rogério Gallo