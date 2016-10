Reprodução Números do Ibope indicam que na reta final, índice de aprovação à administração de Mauro cresceu

A administração do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB) é considerada como ótima ou boa por 51% dos cuiabanos. Os números são da pesquisa Ibope encomendada pela TV Centro América e divulgada no início da noite desta sexta (14). Para outros 36% a administração do socialista é regular. Os que a consideram ruim ou péssima somam 10% e 3% não souberam avaliar.

Os números do Ibope indicam que na reta final da gestão, o índice de aprovação à administração de Mauro cresceu.

Na primeira pesquisa, divulgada em 2 de setembro, 41% consideravam a gestão ótima ou boa. Na pesquisa seguinte, divulgada em 17 de setembro, eram 46% e, na terceira, 44%.

Já os que consideravam a atual administração regular somavam 45%. Depois, 37%, e, na terceira pesquisa, 35%.

Um total de 11% a avaliaram como ruim ou péssima, no primeiro levantamento. Na segunda pesquisa eram 13%. Depois, 15%.

Inicialmente, 2% não souberam avaliar a administração Mauro Mendes. Na sequência, 4% e 5%.

O Ibope ouviu 602 eleitores entre 11 e 13 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo MT01494/2016.

No levantamento, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Segundo o Ibope, isso significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%. (Com G1-MT)