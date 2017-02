José Medeiros Taques diz que diferenças político-partidárias com Emanuel não afetam parceria Estado-Município

O governador Pedro Taques (PSBD) e o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) pactuaram o cronograma para o Governo do Estado concluir o repasse dos R$ 50 milhões, incluindo os R$ 15 milhões já repassados, que serão investidos no novo Pronto-Socorro de Cuiabá. Além disso, definiram que a obra será entregue à população em 8 de abril de 2018 quando a Capital completará 299 anos de fundação.

Segundo Taques, o novo Pronto-Socorro será entregue à sociedade após 31 anos sem a construção de nenhum hospital público em Cuiabá. O governador garantiu, ainda, que as diferenças político-partidárias com Emanuel Pinheiro não prejudicam a parceria entre Estado e Município que está garantindo a conclusão da obra.

“O novo Pronto-Socorro pertence à sociedade cuiabana e mato-grossense. Não deixaremos a politicalha prejudicar essa obra. Não vamos permitir que outros que querem antecipar eleições façam isso”, declarou Taques após reunião realizada no Palácio Paiaguás, na tarde desta quinta (23).

Taques ainda lembrou que Mato Grosso precisa do novo Pronto-Socorro porque 45% dos atendimentos realizados em Cuiabá são de cidadãos provenientes de outras cidades. “Nos meses de janeiro e fevereiro é normal a crise de fluxo de caixa, mas a Saúde é prioridade. A partir de março, a cota financeira será repassada conforme cronograma que já está na Secretaria Estadual de Fazenda”, completou o governador.

Já Emanuel Pinheiro disse que paralelo aos repasses do Governo do Estado, a obra deve receber cerca de R$ 17 milhões referentes a Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) do Ministério Público Estadual (MPE) e Ministério Público Federal (MPF). Outros R$ 80 milhões serão viabilizados por emendas da Bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional.

“Os valores serão destinados para equipar e para hotelaria do novo Pronto Socorro. Caminharemos juntos para concluir a obra física e, talvez, processo licitatório desses equipamentos para que tenhamos, já no aniversário de Cuiabá do ano que vem, quando nossa Capital completa 299 anos de Cuiabá, esse sonho realizado”, concluiu o prefeito

Novo Pronto-Socorro

A obra foi orçada em R$ 76,9 milhões, sendo que o Estado é responsável por R$ 50 milhões, que corresponde a 65% do valor total licitado, e o município arcará com o valor restante. A previsão inicial era de que seria concluída 18 meses após o início, ou seja, em julho de 2017. A unidade contará com 315 leitos, sendo 60 para Unidades de Terapia Intensiva (UTI).