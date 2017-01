Getulio toma posse hoje e promete continuar ações do prefeito tampão

Reprodução Getúlio Viana assume prefeitura de Primavera hoje, mas caso não está concluso

O prefeito eleito de Primavera do Leste, Getúlio Viana (PSB), toma posse a partir das 14h, desta segunda (16). O socialista obteve liminar no TSE autorizando a diplomação e posse para o terceiro mandato, mas o caso ainda será julgado e sua permanência no posto não é definitiva. Na cerimônia o prefeito tampão vereador Leonardo Bortolin (PMDB) transfere o cargo a Getúlio.

A candidatura do irmão do deputado estadual Zeca Viana (PDT) foi indeferida em razão da rejeição das contas pela Câmara de Primavera e por uma condenação de improbidade administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça. Entretanto, o TRE afastou a condenação no Legislativo, assim como o enriquecimento ilícito, mas o manteve inelegível em razão de pagar despesas de hospedagem para autoridades que foram participar do concurso Miss Mato Grosso na cidade. A liminar ainda será analisada no mérito podendo manter ou não a decisão monocrática.

A situação, segundo Getúlio, traz confiança em razão de possuir históricos de decisões favoráveis em Brasília, como em 2012 quando foi afastado da prefeitura, mas conseguiu reverter na instância superior. “Lá (Brasília) eles analisam as coisas numa amplitude, sem picuinhas. Tenho confiança no mérito”, explica ao .

Getúlio conta que conversou apenas por telefone com o prefeito interino para se inteirar acerca dos trabalhos. Promete dar prosseguimento as primeiras ações de Leonardo, como serviços de limpeza e pavimentação das vias. “Vamos saber agora da situação do município. Vamos pegar no escuro”, explica o gestor que comandou a prefeitura por dois mandatos.

Nas eleições de 2 de outubro, Getúlio obteve 19.057 votos, o que equivale a 64,18%. Entretanto, os votos estavam congelados devido à inelegibilidade. Como o segundo colocado, Paulo Bersch, teve 10.636 votos, que representam menos de 50% do eleitorado, quem assumiu a chefia do Executivo foi o presidente da Câmara, Leonardo Bortolin (PMDB), eleito em 1º de janeiro.

Câmara

Com apenas cinco dos 15 vereadores eleitos pela base, Getúlio espera harmonia entre os Poderes para administrar a prefeitura. Afirma ainda que dois parlamentares devem integrar a situação governista. “Não articulei nada, tenho grande amizade com o presidente (Leonardo). Estamos animados”, explica. Leonardo, contudo, foi eleito pela oposição.

Prefeito tampão almeja continuar no posto, mas evita lançar candidatura