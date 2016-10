Gilberto volta ao staff de Mauro para realizar articulações junto a Brasília

Gilberto Figueiredo assume cargo para tentar angariar recursos em Brasília

O ex-secretário municipal de Educação Gilberto Gomes de Figueiredo (PSB), vereador eleito por Cuiabá, volta hoje para o staff do prefeito Mauro Mendes, do mesmo partido, para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento da secretaria adjunta de Assuntos Estratégicos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de Contas, que circulou na quinta (27).

A secretaria adjunta substituiu o antigo escritório de representação da Capital em Brasília. Gilberto será responsável nesses últimos meses da gestão Mendes, em articular novos investimentos para Cuiabá. Ele também será responsável pela equipe de transição para o novo prefeito que será eleito neste domingo.

Gilberto que teve 4.299 votos nas eleições e vai assumir uma das 25 cadeiras da Câmara de Cuiabá em 2017. Foi secretário de Educação até abril.

Quando Mauro Mendes desistiu de disputar a prefeitura, a coligação tinha um curto período para anunciar o novo nome. O grupo deixou para a última hora. E nesse meio tempo, Gilberto foi indicado pelo próprio Mauro a ser candidato a prefeito ou possível vice, mas não foi acatado pelo grupo, que preferiu o desafeto do prefeito no posto, o ex-prefeito deputado Wilson Santos (PSDB).