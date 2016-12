Governador anuncia Guilherme na Seplan e Gustavo na vaga da Fazenda

Gilberto Leite/Rdnews Secretário de Planejamento de Cuiabá, Guilherme Müller assume vaga no Estado

Jean Campos a partir desta segunda (05) deixa o cargo de secretário de Estado de Comunicação do governador Pedro Taques (PSDB) e passa a comandar o gabinete de Assuntos Estratégicos. Com isso, quem assume a comunicação do governo é o jornalista Kleber Lima, ex-secretário de Governo e Comunicação da Prefeitura de Cuiabá. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial que circula na data de hoje. Além disso, o governo anunciou também Guilherme Muller para a Seplan.

Max e Muller devem atuar na equipe de Taques; Thiago cotado na Secid

Kleber era secretário do prefeito Mauro Mendes e deixou o posto para fazer campanha ao candidato derrotado Wilson santos. Ele também já ocupou a pasta no Governo Blairo Maggi (PP).

Depois que Gustavo Oliveira assumiu a secretaria de Planejamento do Estado, o cargo de chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos, ficou em aberto. Vinicius Saragiotto respondeu interinamente pela pasta. Jean, nesta reta final de ano, vai acompanhar tanto os trabalhos do Gabinete, como os do Escritório de Representação de Mato Grosso, em Brasília.

“Ano que vem teremos um foco maior em Brasília. Vamos buscar a partir do ano que vem fortalecer o corpo a corpo junto aos parlamentares, aos Ministérios e a União, para tentarmos a liberação do FEX”, disse ao .

A jornalista Ana Rosa Fagundes desde 1º de dezembro passou a exercer o cargo de Assessora Especial I, do Gabinete de Governo.

Sefaz e Seplan

O governador Pedro Taques também definiu nesta segunda que, com a saída de Seneri Paludo da secretaria de Fazenda para cuidar de assuntos profissionais, Gustavo de Oliveira, atual secretário de Planejamento do Estado (Seplan), ficará na vaga. A transição entre os dois já começou nesta segunda, logo após reunião com o governador, no Palácio Paiaguás.

Guilherme Muller, por sua vez, aceitou o convite de Pedro Taques e assumirá a Seplan no lugar de Gustavo Oliveira. A transição entre ambos também se iniciou nesta segunda. As nomeações de Muller e Oliveira devem ocorrer até o dia 10. Muller hoje é secretário de Planejamento de Cuiabá.

Pedro Taques já havia feito outras substituições na equipe desde novembro. O deputado Wilson Santos assumiu a secretaria de Estado de Cidades (Secid) no lugar de Eduardo Chiletto.

“Eu agradeço muito à colaboração do Seneri Paludo pelo período em que serviu ao povo de Mato Grosso, assim como os demais colaboradores que foram muito importantes para a primeira fase do nosso Governo, quando iniciamos grandes transformações nas políticas públicas do Estado. O Seneri assumiu a Sefaz há seis meses com a missão de construir uma proposta de reforma tributária que fizesse justiça tributária e buscasse o equilíbrio entre receitas e despesas. E cumpriu muito bem esta missão, sendo que a nossa proposta já tramita na Assembleia”, argumentou o governador durante encontro com os atuais secretários que serão substituídos e/ou remanejados, em conjunto com os que assumirão as novas funções. (Com Assessoria)