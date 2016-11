Governador diz em encontro que o próximo presidente será do PSDB

Assessoria No encontro de gestores tucanos, com senador Aécio Neves, presidente nacional da sigla, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e ex-presidente FHC, Taques aconselhou prefeitos a reduzir os gastos

O governador Pedro Taques (PSBD) destacou a responsabilidade com principal característica das administrações do PSDB. O tucano também destacou as realizações da sigla desde a fundação e afirmou que pretende ajudar a eleger um presidente da República tucano em 2018.

Entre as principais realizações atribuídas ao PSDB, Taques citou a emenda das Diretas apresentada no Congresso Nacional pelo ex-governador Dante de Oliveira (já falecido). Ele lembrou ainda da participação do partido na elaboração da Constituição de 1988, do Plano Real e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Por isso, eu sou do PSDB da esperança e da responsabilidade. Vivemos uma quadra difícil da nossa história. As palavras podem até convencer as pessoas, mas são os exemplos que arrastarão para outro momento histórico. Exemplos de administrações públicas decentes. Exemplos de gestões competentes que possam concretizar políticas públicas que todos os cidadãos sonham neste país”, declarou Taques na abertura do Encontro Nacional de Prefeitos do PSDB, que acontece em Brasília, nesta sexta (25).

No discurso, Taques se dirigiu tanto ao prefeito “do município mais humilde” quando ao correligionário João Dória que administrará São Paulo a partir de 1º de janeiro. Ele afirmou que ambos devem levar à população a esperança que o PSDB é o partido que transformará o Brasil.

Além disso, Taques aproveitou para exaltar Mato Grosso no cenário nacional. Segundo ele, o Estado possui apenas 1,6% da população e contribuiu com U$ 61 milhões dos U$ 67 milhões do superávit da balança comercial neste ano.

Sem citar nomes, Taques ainda afirmou que o PSDB está preparado para eleger o próximo presidente da República. “Eu quero votar pra presidente, mas quero votar num presidente do PSDB. Quero ter orgulho de viver nesse país. Quero ter um presidente do PSDB”, concluiu o governador.

Cortar gastos

Após a abertura, Taques aconselhou os prefeitos a tomar medidas para cortar gastos com objetivo de economizar, garantindo recursos para concretização de políticas públicas, apesar da crise econômica. “Não adianta ficar chorando. Temos que pensar fora da caixinha. Cortar gastos e não administrar só pensando na folha de pagamento para que sobrem recursos. Hoje o administrador decente pensa nas próximas gerações e não nas próximas eleições”, pontuou.

Prefeitos

Nestas eleições, o PSDB elegeu 803 prefeitos. Destes, 28 em cidades com mais de 200 mil habitantes, incluindo sete capitais. Em Mato Grosso, garantiu 39 prefeituras, mas perdeu em Cuiabá no segundo turno.