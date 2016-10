Governador e dois secretários estão reunidos para definir escalonamento

Gilberto Leite Secretário de Gestão Julio Modesto está reunido com o governador e Fazenda

O governador Pedro Taques se reúne nesta manhã com os secretários de Fazenda Seneri Paludo e de Gestão Julio Modesto para definir qual será a forma de pagamento dos mais de 90 mil servidores do Estado. “A situação do Estado não é diferente que a do mês passado. Mas estou entrando em uma reunião com o governador para ver como será feito o escalonamento”, afirma o secretário de Gestão.

O Executivo contava com o recebimento do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX), no valor de R$ 391 milhões neste mês, o que ajudaria a quitar a folha, contudo, o valor ainda não caiu na conta, mesmo com o presidente Michel Temer tendo publicado Medida Provisória que liberaria o montante.

Documento não oficial mostra possível forma de escalonamento para este mês, que seria em três parcelas. Em 31 deste mês receberiam servidores com salário líquido até R$ 3 mil. Em 7 de novembro seriam os pagamentos para os funcionários com vencimentos entre R$ 3 mil e R$ 6 mil líquidos. E por fim, no dia 10, os que ganham salário líquido acima de R$ 6 mil. O 13º salário dos aniversariantes de outubro seria quitado no próximo dia 14, independente do salário.

No mês passado, o Governo do Estado realizou o pagamento integral dos salários de apenas 90% dos servidores públicos. Com dificuldades na arrecadação estadual, o governador optou por priorizar o pagamento para quem recebe até R$ 6 mil, líquido. Os demais 10% dos funcionários públicos do Executivo, que ganham mais de R$ 6 mil, devem receber integralmente até 10 de outubro, data prevista na legislação estadual.

