Governador nega envolvimento em ilegalidade e lamenta ter sido citado

O governador Pedro Taques negou, por meio de nota, qualquer envolvimento em ato ilegal, uma vez que jamais tratou com qualquer pessoa sobre assuntos relacionados à investigação, e lamentou o envolvimento do seu nome na delação do réu da operação Rêmora, Giovani Guizardi, à Justiça. Ele acusa o governador de ter recebido R$ 10 milhões na campanha de 2014 sem prestar contas.

O governador disse ainda lamentar que pessoas do seu convívio pessoal, político ou partidário possam estar envolvidas em malfeitos. Diante disso, reitera que ninguém está acima da lei e apoia investigação para que, comprovados os fatos, todos sejam punidos.

Sobre o valor de caixa dois apontado por Guizardi, Taques reafirma que a prestação de contas da sua campanha de 2014 foi aprovada sem ressalvas pela Justiça Eleitoral e que, por essa razão, repudia toda e qualquer tentativa de envolvê-lo em qualquer ato ilegal, prática que ele sempre combateu ao longo da sua vida, especialmente nos 15 anos de atuação como Procurador da República.

Alan teria doado R$ 10 mi para campanha tucana; empresário nega