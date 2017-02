Governador nomeia 113 aprovados no concurso de 2015 para o Detran

Gcom Estudo técnico apresentado pela presidnte do Detran-MT, Arnon Osny, ao governador Pedro Taques

Após análise de estudo técnico apresentado pela presidência do Detran-MT ao governador Pedro Taques (PSDB), foi autorizada a convocação de mais 113 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2015. Com isso, o Governo do Estado atende reivindicação dos servidores do órgão que chegaram a fazer greve reivindicando a ampliação do efetivo.

O estudo demonstrou a necessidade de nomeação de novos servidores para atendimento da demanda de serviços prestados pelo Detran à sociedade. O trabalho resultou em um planejamento estratégico elaborado pela gestão e equipe técnica da autarquia para a expansão do quadro de servidores em todo o Estado com foco na melhoria do atendimento ao cidadão, conforme determinado pelo governador.

As 113 nomeações implicarão em um incremento significativo no quadro de servidores, tanto da Capital quanto do interior do estado. A nomeação dos candidatos está prevista para ser divulgada no Diário Oficial desta quarta (22).

O presidente do Detran, Arnon Osny, destaca a reestruturação da autarquia e o trabalho conjunto entre a gestão e a equipe técnica do órgão para identificar as necessidades e realizar o planejamento adequado das ações. “Todo este levantamento foi apresentado ao Governo do Estado e analisado em várias reuniões, resultando, assim, nestas nomeações”, disse.

O secretário de Estado de Gestão, Júlio Modesto, reforça que são mais de 180 novos servidores desde o início da Gestão Pedro Taques. “Estudos realizados, levando em conta a evolução do quadro de pessoal da carreira, a previsão de vacância, e as demandas da autarquia, demonstraram a necessidade desse incremento de pessoal. O Governo do Estado está empenhando na melhoraria do serviço público, em equilíbrio com a situação econômica financeira”, concluiu. (Com Assessoria)