José Medeiros Paulo Borges é o segundo ex-vereador pelo PSDB de Cuiabá a assumir cargo no Governo Taques

O governador Pedro Taques (PSDB) anunciou nesta segunda (20) mais um ex-integrante no secretariado do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) na sua equipe. O advogado e ex-vereador por Cuiabá Paulo Borges (PSDB), que foi secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária na gestão do socialista, vai assumir a presidência da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI). O ato de nomeação deve ser publicado ainda esta semana no Diário Oficial do Estado.

Paulo Borges é o 16º “maurista" aproveitado em posto importante na administração estadual. Só no primeiro escalão de Taques estão quatro figuras que integraram o secretariado do ex-prefeito da Capital, sendo eles Rogério Gallo (PGE), Guilherme Muller (Planejamento), Kleber Lima (Gcom) e Domingos Sávio (Ciência, Tecnologia e Inovação), que foi indicado pelo PSD. Outros três são adjuntos: Alan Resende Porto e Marioneide Kliemaschewsk, na Educação, e José Rodrigues no Trabalho e Assistência Social. Diversos foram aproveitados em postos entre terceiro e quinto escalões.

Além disso, Paulo Borges é o segundo ex-vereador pelo PSDB de Cuiabá a assumir cargo no Governo Taques. Em janeiro, o médico Maurélio Ribeiro assumiu a presidência do MT Saúde.

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB), derrotado na disputa pela Prefeitura de Cuiabá em 2016, também está no staff de Taques. Assumiu o comando da Secretaria Estadual de Cidades (Secid) em substituição a Eduardo Chiletto.

Transição

Paulo Borges e o vice-presidente da MTI, Evaristo Georgio Fava, estiveram reunidos com Taques hoje pela manhã. Em seguida, foi apresentado aos servidores do órgão e já iniciou o processo de transição juntamente com Evaristo, que respondia interinamente pela presidência da empresa desde a saída do presidente anterior, André Kompatscher, ocorrida em janeiro deste ano.

Biografia

Paulo de Campos Borges Júnior tem 46 anos, é advogado, pós-graduado em Direito Público e Administrativo pela UFMT. Foi vereador por Cuiabá, diretor de Meio Ambiente da Capital, diretor executivo do Instituto Predial e Territorial Urbano (IPDU), secretário municipal de Infraestrutura e secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá. (Com Assessoria)