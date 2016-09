Governador vai buscar R$ 15 mi para produção e conservação no BNDES

Gcom Taques recebe diretor da TNC, Antonio Werneck, e a coordenadora Gina Timotheo, para avaliar ações

O governador Pedro Taques vai apresentar nesta segunda (5) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) uma proposta de financiamento de R$ 15 milhões que serão usados na implantação da estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI) em 24 municípios. A área atendida envolve 16 milhões de hectares.

Ao todo, a The Nature Conservancy (TNC) estima que sejam necessários R$ 20 milhões em investimentos para o trabalho nos 24 municípios incluídos no programa. Desse total, cerca de R$ 5 milhões virão do Fundo Amazônia e captação junto à iniciativa privada.

Na última quarta (31) o governador Pedro Taques recebeu o diretor executivo da TNC no Brasil, Antonio Werneck e a coordenadora da TNC em Mato Grosso, Gina Timotheo, para debater a questão. No encontro, Taques destacou que o trabalho precisa ser feito com celeridade, visando o compromisso de Mato Grosso de zerar o desmatamento ilegal até o ano de 2020.

“A TNC atua em Mato Grosso desde 2006, sempre dentro de uma linha e uma preocupação de compatibilizar estratégias de conservação e desenvolvimento. Atuamos com um olhar focado no sentido de permitir que o estado continue o seu processo de desenvolvimento com uma lógica de conservação e de salvaguardar os recursos naturais”, comentou Gina Timotheo.

No portfólio da TNC em Mato Grosso está o programa Lucas do Rio Verde Legal, que colocou as propriedades do município para produzir de acordo com as previsões do Código Florestal, sem que haja passivos ambientais. O programa é exemplo e recebeu reconhecimento internacional.

“Temos um foco muito voltado para a restauração e em atividades produtivas sustentáveis e vamos trabalhar com as perspectivas do PCI, ou seja, vamos formatar um grande projeto para contribuir com as metas da estratégia apresentada por Mato Grosso na COP 21. Nosso trabalho será na região do alto Teles Pires e outra no Araguaia”, destacou.

Taques tem agenda com a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques nesta segunda-feira, na sede do banco, no Rio de Janeiro. (Com Assessoria)