Governo adita prazo de construção do COT do Pari pela 9ª vez em VG

Gilberto Leite COT do Pari era para ter sido entregue em 2014 antes do início dos jogos da Copa do Mundo

O governo, por meio da secretaria estadual de Cidades, publicou o 9º aditivo de prazo de vigência do contrato para a construção do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, localizado em Várzea Grande. A publicação está disponível no Diário Oficial que circula nesta segunda (9), com data de sexta (6). A obra, que deveria ter sido entregue para a Copa de 2014, agora tem até 31 de dezembro deste ano para ser concluída.

Orçada em R$ 31,7 milhões, atualmente a obra serve de ponto de encontro para os viciados em drogas e é também usado por criminosos que roubam veículos e os escondem em meio ao matagal. Com área total de 52,1 mil m², o contrato prevê fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins estabelecidos em projeto.

O COT do Pari deveria ter ficado pronto em 31 de maio de 2014. O Consórcio do Pari, que tem a Engeglobal como uma das integrantes, abandonou a obra. Segundo a Secid, o atual titular da pasta, Wilson Santos (PSDB), quer retomar a construção e, inclusive, tem realizado diversas reuniões com a Engeglobal para negociar o retorno.

A construção teve início em outubro de 2013 e deveria ser concluída em maio de 2014, um mês antes dos jogos da Copa. Em 2013, a obra milhões teve o valor do contrato aditado em R$ 1,3 milhão elevando o custo para R$ 26,8 milhões. Quase três anos depois, o projeto passou a valer R$ 31,7 milhões, segundo informações dadas em 2015 pela Secopa, devido aos aditivos concedidos ao Consórcio do Pari.

