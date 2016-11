Governo anula polêmico decreto que alteraria cobrança do ICMS em 2017

Rafaella Zanol / Gcom Governador Pedro Taques em reunião com deputados para revogar decreto 380

O governador Pedro Taques (PSDB) assinou ontem (28) a revogação do Decreto 380, instituído em 2015. O decreto tem por objetivo adequar a forma de cobrança do ICMS no Estado à legislação nacional e estava previsto para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. A publicação será feita já na edição do Diário Oficial do Estado desta terça.

“Vamos revogar o Decreto 380, e quero assiná-lo na presença de vocês, em atendimento ao pleito da nossa bancada, que, por sua vez, traz uma justa reivindicação da sociedade e dos segmentos econômicos, e peço à Casa Civil que mande publicar ainda hoje”, frisou o governador Pedro Taques, durante reunião com 18 deputados estaduais, no Palácio Paiaguás.

O governo também reconhece que a revogação do decreto é uma das contribuições apresentadas em praticamente todas as 23 reuniões realizadas com segmentos econômicos e sociedade civil para se debater a reforma tributária de Mato Grosso.

A revogação do decreto foi uma das sugestões feitas pela OAB para que a discussão sobre a reforma tributária não ficasse atropelada, pois “não se pode aprovar a reforma com a espada do decreto na cabeça”, já que a entidade o considera ilegal e pedia a revogação da norma.

“Faremos quantas reuniões forem necessárias. Este governo não teme o debate, porque acredita na contribuição da sociedade e tem responsabilidade não apenas com o equilíbrio financeiro, mas principalmente com o desenvolvimento sustentado de Mato Grosso”, argumentou o secretário da Casa Civil, Paulo Taques.

De acordo com o secretário de Fazenda, Seneri Paludo, presente à reunião com os deputados, a revogação do decreto 380 “é importante, enquanto se aguarda a edição dos atos legais necessários ao disciplinamento do ICMS no Estado, uma vez que mesmo vigorando, o decreto estava suspenso”.

Também participaram da reunião os secretários de Planejamento, Gustavo Oliveira, Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomczyk, de Comunicação, Jean Campos, e de Governo, José Arlindo.

Já os deputados estaduais presentes são Guilherme Maluf (PSDB) e Eduardo Botelho (PSB), atual e futuro presidente da Assembleia Legislativa, respectivamente, Dilmar Dal Bosco (DEM), líder do Governo na AL, além de Nininho, Leonardo Albuquerque, Oscar Bezerra, Meraldo Sá, Carlos Avalone, Wancley Carvalho, Zé Domingos, Saturnino Masson, Baiano Filho, Jajah Neves, Wagner Ramos, Silvano Amaral, Valdir Barranco, Pedro Satélite e Mauro Savi.

“Ficamos muito felizes com a decisão do governador Pedro Taques. Além de demonstrar responsabilidade, o governador demonstra capacidade de dialogar com a Assembleia e a sociedade", disse Maluf. (Com Assessoria)

