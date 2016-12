Governo apresenta substitutivo da reforma tributária e reduz punições

Gilberto Leite Secretário Gustavo apresentou a minuta para representantes de vários setores e para deputados

O Governo apresentou na tarde desta segunda (19), durante reunião com empresários, o substitutivo do projeto da minuta da reforma tributária, encaminhada à Assembleia em 30 de novembro.

O texto traz reduções nas penalidades e abarca sugestões feitas pelos segmentos econômicos e instituições. Começará a vigorar em janeiro.

Pelo substitutivo, a multa de mora para os contribuintes que realizarem o recolhimento do ICMS fora do prazo terá redução de até 50%, passando dos atuais 40% para até 20%, por lançamento de ofício.

Em casos de parcelamentos, a multa será de 20% sobre o débito fiscal, independentemente da quantidade de parcelas, desde que seja espontaneamente confessado. Pela regra atual, a multa varia de 21% a 23%, dependendo do número de parcelas.

Outra mudança proposta pelo Executivo é a redução da penalidade aplicada nos casos em que o fisco detectar a falta de recolhimento do imposto ou o recolhimento menor que o débito fiscal. Nestes casos, a penalidade corresponderá a 50% do valor do imposto não recolhido. Com base na Lei 7.098/98, atualmente, os contribuintes pagam de 50% a 200%, sendo a maioria penalizada com 100%.

Durante a reunião, o secretário de Fazenda Gustavo de Oliveira disse que o texto referente às penalidades entrará em vigor a partir de janeiro e os demais pontos da minuta ainda serão discutidos e modelados durante o primeiro semestre, assim como as leis setoriais, para que a nova lei do ICMS entre em vigor em 2018.

Sobre às isenções e demais benefícios fiscais, o substitutivo assegura a aplicação dos atos celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e já inseridos em legislações estaduais até 31 de dezembro de 2018.

Os representantes dos segmentos e da Assembleia levaram o texto para análise e uma nova reunião ficou marcada para a tarde desta terça (20). Após a reunião, o substitutivo será encaminhado à Assembleia para votação da minuta.

Participaram da reunião os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco (DEM) e Carlos Avalone (PSDB) e representantes da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (FCDL), Federação das Associações Comerciais e Empresariais e Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB/MT).(Com Assessoria)