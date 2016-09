Governo assina a ordem de serviço para asfaltar trecho do anel viário 2ª

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, anunciou nesta terça (20), a pavimentação do trecho de 3 km ligando o trevo das BR-070 e 158, à futura ponte do rio Garças, no traçado do contorno viário de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças (GO). A ordem de serviço será assinada na próxima segunda (26), durante visita do governador Pedro Taques à cidade.

Ronan de Sá/Semana7 Secretário Marcelo Duarte e deputado Baiano Filho em visita a Barra do Garças

Acompanhado pelo deputado estadual Baiano Filho e lideranças do grupo de apoio ao governador, Marcelo Duarte visitou o local da obra no final da tarde de segunda (19) e nesta terça, em entrevista à imprensa, anunciou os primeiros quilômetros de asfalto do contorno. "Os recursos já estão depositados em caixa e o governador Pedro Taques virá a Barra do Garças para assinar a ordem de serviço”.

O secretário informou que a obra está sendo executada em parceria com o Governo do Estado e governo federal para desafogar o tráfego de carretas do centro de Barra do Garças e parte de Pontal e Aragarças, no vizinho estado de Goiás. “É uma obra de extrema importância e agora com a pavimentação dos primeiros 3 km com pista dupla já irá urbanizar os bairros que serão cortados, chegando até a ponte do Garças que está em construção”, ressaltou.

Marcelo Duarte destacou que o governador Pedro Taques já cobrou do governador de Goiás, Marconi Perillo, intercessão para que o trajeto do contorno naquele estado receba tratamento especial para que a obra seja acelerada. Por enquanto, apenas as fundações da ponte do Araguaia foram executadas em território goiano e o traçado existe apenas no imaginário, sem projeto concluído.

Orçado em R$ 77 milhões, o projeto do contorno viário já recebeu investimentos de R$ 27 milhões na construção das fundações das pontes dos rios Garças e Araguaia, e deverá receber ainda neste ano, mais R$ 30 milhões. O anúncio foi feito pelo senador Wellington Fagundes (PR), durante ato político realizado no final de semana em Barra do Garças.

O senador lembrou da luta pela construção do contorno viário e que, embora o país atravesse uma crise econômica, o governo federal está retomando obras essenciais, como é o caso de Barra do Garças, onde existe uma preocupação com o intenso tráfego de carretas passando pelo centro comercial da cidade.

