Governo cancela participação na Expocruz devido ao corte de gastos

A secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) cancelou participação na Feira Expocruz 2016 e na Rodada de Negócios da Câmara de Comércio e Turismode Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia em razão do corte de despesas públicas na administração pública direta e indireta. O contingenciamento foi determinado pelo governador Pedro Taques (PSDB) conforme Decreto 675/2016.

A Sedec entende que o evento seria importante para a política de comércio exterior de Mato Grosso e a atração de novos parceiros comerciais e industriais, bem como o estreitamento e manutenção das relações bilaterais, e atuará para que o próximo ano seja de mais vigor na economia estadual e o Estado possa participar desta exposição que, além do comércio entre Mato Grosso e países andinos, fomenta a integração dos povos da região sul-americana.

A redução nas despesas foi necessária devido à grave crise econômica vivenciada no país, cujos reflexos impactaram na receita estadual. A administração estadual busca com o contingenciamento o equilíbrio das contas públicas. E para conter o aumento no custeio da máquina, o decreto impede a contratação de novos cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação.