Governo deve propor duodécimos em nove parcelas a partir de abril

José Medeiros Na 2ª, Taques tentou renegociar, sem sucesso, as 2 parcelas não pagas para quitação em oito vezes

O Governo do Estado, que pediu na última segunda (06) prazo para apresentar contraproposta para quitação das duas parcelas do duodécimo dos Poderes e órgãos autônomos em atraso apesar do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2016, deve propor a unificação dos valores para pagamento em nove parcelas a partir de abril. A dívida chega a R$ 160 milhões, incluindo os excessos de arrecadação.

A proposta das nove parcelas ainda é extra-oficial e deverá ser confirmada pelo Executivo nesta sexta (10). Nos bastidores, circula a informação que os chefes dos Poderes e órgãos autônomos até consideram razoável, mas ainda não decidiram se aceitam ou não.

Na segunda, o governador Pedro Taques (PSDB) tentou renegociar as duas parcelas não pagas para quitação em oito vezes. Entretanto, a proposta foi recusada.

Como contra-proposta, os Poderes e órgãos autônomos pediram que das duas parcelas atrasadas, uma seja paga imediatamente, de forma integral, e somente a segunda seja paga dividida em 8 vezes. A negociação exclui somente a Defensoria Pública que está em dia com os repasses que são assegurados na Constituição.

O governador pediu prazo para consultar o corpo técnico do Executivo e dar resposta ao pedido feito pelos poderes. Uma nova reunião deve acontecer ainda nesta semana.

Participaram da reunião de segunda, o presidente da Assembleia, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Antonio Joaquim, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos e o chefe do Ministério Público, procurador-geral de Justiça, Paulo Prado.