Governo e Assembleia entregam 2º lote de ambulâncias para prefeitos

Maurí­cio Barbant/AL Governador Pedro Taques, secretários, deputados e prefeitos durante entrega de ambulâncias

O governo e a Assembleia entregaram, nesta quinta (22), o segundo e último lote das 141 ambulâncias adquiridas por meio de convênio entre os dois Poderes. Ao todo, 75 veículos foram entregues e serão destinados a 75 prefeituras. Os prefeitos compareceram ao evento.

O convênio totalizou R$ 23 milhões, sendo R$ 3 milhões do governo e R$ 20 milhões da Assembleia, valor que o Legislativo devolveu aos cofres públicos estaduais advindo do duodécimo.

Em pronunciamento, o governador Pedro Taques (PSDB) ressaltou a importância da saúde e disse que, em 2015, o Estado repassou R$ 35 milhões para atender a saúde básica dos municípios. Em 2016, foram R$ 70 milhões, em decorrência de projeto aprovado na Assembleia.

“Precisamos dar respaldo à atenção básica. Nova Mutum tem 100% de atendimento à atenção básica, Lucas do Rio Verde 100%, e Cuiabá está com 66%. Mas há municípios com 17%”, calcula o governador, dizendo que o percentual baixo não é culpa do prefeito, pois alguns estão gastando acima do teto obrigatório para a Saúde, mas não tem sido o bastante.

O governador diz que recebeu críticas por estar entregando ambulâncias a cidades do interior e que isso lotaria os hospitais de Cuiabá. “Quero dizer a esses idiotas, a esses piratas da honestidade, vá ficar doente em Pontal do Araguaia sem uma ambulância, em Xavantina”, critica, destacando que as pessoas têm o direito constitucional de receber atendimento em Cuiabá se em sua cidade não tem.

Taques aproveitou o evento para tentar firmar outro compromisso com os deputados para devolução de duodécimo em 2017 destinado ao combate a endemia. Ele sugere a compra de 10 mil kits para aparelhar os cidadãos que tratam a atenção básica, com bolsa, mochila, protetor solar, boné e bicicleta. “A ideia é do presidente da Assembleia Guilherme Maluf”, ressalta.

Num balanço, o tucano afirma ainda que dos sete hospitais regionais no Estado, alguns são administrados por consórcio feito pelos prefeitos. Ressalta que em Barra do Garças não tem UTI instalada, assim como em nenhum município do Araguaia. Contudo, em dois anos, foram 204 UTIs instaladas no Estado. Aponta também os avanços com a Caravana da Transformação, que só de catarata fez 7 mil cirurgias no Estado.

Primeiro lote

O primeiro lote, com 66 ambulâncias, foi entregue em 26 de outubro. Conforme informações do contrato de aquisição, as ambulâncias adquiridas são do modelo Sprinter Mercedes-Benz 4×2 e são disponibilizadas pela empresa Denigris Distribuidora de Veículos Ltda, que venceu o processo licitatório. Cada ambulância tipo B custou R$ 163,3 mil.

Com a aquisição dos veículos, o governo coloca um fim na novela para aquisição dos carros, que iniciou em fevereiro do ano passado, quando a Assembleia devolveu R$ 20 milhões destinados às compras. O governo recusou a primeira licitação em virtude de notificação do Ministério Público Estadual. A recomendação foi pelo MPE por suspeita de direcionamento de licitação.

A entrega das ambulâncias, inclusive, chegou a causar desconforto entre os deputados e o Executivo. Os parlamentares eram cobrados pelos prefeitos em razão da demora.

66 ambulâncias são entregues pela AL e Taques, que diz que crise segue